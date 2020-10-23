В Степанакерте объявлена воздушная тревога

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Последствия ночного обстрела Степанакерта. Нагорный Карабах, частный дом, частный сектор, последствия обстрела, город степанакерт
Воздушная тревога в Степанакерте стала первой за неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В столице Нагорного Карабаха Степанакерте объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают власти Армении.

«Власти Армении сообщили о воздушной тревоге в Степанакерте», — пишет РИА «Новости». Также Ереван заявил о бомбардировке города Мартуни.

В настоящий момент сообщается о как минимум десяти разрывах, снаряды продолжают прилетать. Воздушная тревога стала первое после недели затишья после объявленного перемирия.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, напоминает RT. Армения и Азербайджан начали активные боевые действия, перед этим обвинив друг друга в провокациях. В ходе конфликта гибнут мирные жители.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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