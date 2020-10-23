В Степанакерте объявлена воздушная тревога

В столице Нагорного Карабаха Степанакерте объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают власти Армении.
«Власти Армении сообщили о воздушной тревоге в Степанакерте», — пишет РИА «Новости». Также Ереван заявил о бомбардировке города Мартуни.
В настоящий момент сообщается о как минимум десяти разрывах, снаряды продолжают прилетать. Воздушная тревога стала первое после недели затишья после объявленного перемирия.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, напоминает RT. Армения и Азербайджан начали активные боевые действия, перед этим обвинив друг друга в провокациях. В ходе конфликта гибнут мирные жители.
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