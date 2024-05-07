Администрация президента ушла в отставку

Сергей Кириенко отметил, что сложил полномочия после инаугурации Владимира Путина
новость из сюжетаИнаугурация президента России
Все руководство администрации президента РФ ушло в отставку после инаугурации главы страны. Об этом заявил первый зампредседателя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Как и все руководство администрации президента РФ, я сложил полномочия после инаугурации президента РФ Владимира Путина на новый срок», — заявил Сергей Кириенко. Его слова приводит ТАСС.
Инаугурация Путина состоялась 7 мая. Подробности — в текстовой трансляции URA.RU. После нее в отставку ушло и правительство. Его новый состав станет известен позднее.
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