Администрация президента ушла в отставку

Кириенко сложил полномочия вместе с администрацией президента

07 мая 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко отметил, что сложил полномочия после инаугурации Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Все руководство администрации президента РФ ушло в отставку после инаугурации главы страны. Об этом заявил первый зампредседателя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Как и все руководство администрации президента РФ, я сложил полномочия после инаугурации президента РФ Владимира Путина на новый срок», — заявил Сергей Кириенко. Его слова приводит ТАСС. Инаугурация Путина состоялась 7 мая. Подробности — в текстовой трансляции URA.RU. После нее в отставку ушло и правительство. Его новый состав станет известен позднее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Все руководство администрации президента РФ ушло в отставку после инаугурации главы страны. Об этом заявил первый зампредседателя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Как и все руководство администрации президента РФ, я сложил полномочия после инаугурации президента РФ Владимира Путина на новый срок», — заявил Сергей Кириенко. Его слова приводит ТАСС. Инаугурация Путина состоялась 7 мая. Подробности — в текстовой трансляции URA.RU. После нее в отставку ушло и правительство. Его новый состав станет известен позднее.