Администрация президента ушла в отставку

Кириенко сложил полномочия вместе с администрацией президента
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Сергей Кириенко на заседании фонда президентских грантов. Москва, кириенко сергей
Сергей Кириенко отметил, что сложил полномочия после инаугурации Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Все руководство администрации президента РФ ушло в отставку после инаугурации главы страны. Об этом заявил первый зампредседателя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Как и все руководство администрации президента РФ, я сложил полномочия после инаугурации президента РФ Владимира Путина на новый срок», — заявил Сергей Кириенко. Его слова приводит ТАСС.

Инаугурация Путина состоялась 7 мая. Подробности — в текстовой трансляции URA.RU. После нее в отставку ушло и правительство. Его новый состав станет известен позднее.

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Все руководство администрации президента РФ ушло в отставку после инаугурации главы страны. Об этом заявил первый зампредседателя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Как и все руководство администрации президента РФ, я сложил полномочия после инаугурации президента РФ Владимира Путина на новый срок», — заявил Сергей Кириенко. Его слова приводит ТАСС. Инаугурация Путина состоялась 7 мая. Подробности — в текстовой трансляции URA.RU. После нее в отставку ушло и правительство. Его новый состав станет известен позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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