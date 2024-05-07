Рошаль забеспокоился о здоровье Путина после инаугурации

Рошаль восхитился физической формой Путина

07 мая 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Рошаль поинтересовался у Путина, не подводит ли его здоровье Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль поинтересовался у президента РФ Владимира Путина о состоянии его здоровья. Врач отметил, что у главы России нет одышки и он находится в хорошей физической форме. «Хочу вам сказать, что вы в прекрасной физической форме. Вы сегодня прошли этот марафон по лестницам без одышки. Все нормально?» — спросил Рошаль у Путина во время встречи. Его слова приводит telegram-канал журналиста Павла Зарубина. Глава РФ ответил на этот вопрос, что у него все в порядке. Доктор подарил Путину на инаугурацию книгу, в которой собраны его философские размышления. Президент РФ поблагодарил за подарок и сказал, что он ему пригодится. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль поинтересовался у президента РФ Владимира Путина о состоянии его здоровья. Врач отметил, что у главы России нет одышки и он находится в хорошей физической форме. «Хочу вам сказать, что вы в прекрасной физической форме. Вы сегодня прошли этот марафон по лестницам без одышки. Все нормально?» — спросил Рошаль у Путина во время встречи. Его слова приводит telegram-канал журналиста Павла Зарубина. Глава РФ ответил на этот вопрос, что у него все в порядке. Доктор подарил Путину на инаугурацию книгу, в которой собраны его философские размышления. Президент РФ поблагодарил за подарок и сказал, что он ему пригодится.