Рошаль забеспокоился о здоровье Путина после инаугурации

Рошаль поинтересовался у Путина, не подводит ли его здоровьеФото: Кирилл Зыков/АГН Москва
Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль поинтересовался у президента РФ Владимира Путина о состоянии его здоровья. Врач отметил, что у главы России нет одышки и он находится в хорошей физической форме.
«Хочу вам сказать, что вы в прекрасной физической форме. Вы сегодня прошли этот марафон по лестницам без одышки. Все нормально?» — спросил Рошаль у Путина во время встречи. Его слова приводит telegram-канал журналиста Павла Зарубина. Глава РФ ответил на этот вопрос, что у него все в порядке.
Доктор подарил Путину на инаугурацию книгу, в которой собраны его философские размышления. Президент РФ поблагодарил за подарок и сказал, что он ему пригодится.
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Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль поинтересовался у президента РФ Владимира Путина о состоянии его здоровья. Врач отметил, что у главы России нет одышки и он находится в хорошей физической форме. «Хочу вам сказать, что вы в прекрасной физической форме. Вы сегодня прошли этот марафон по лестницам без одышки. Все нормально?» — спросил Рошаль у Путина во время встречи. Его слова приводит telegram-канал журналиста Павла Зарубина. Глава РФ ответил на этот вопрос, что у него все в порядке. Доктор подарил Путину на инаугурацию книгу, в которой собраны его философские размышления. Президент РФ поблагодарил за подарок и сказал, что он ему пригодится.