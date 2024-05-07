Рошаль забеспокоился о здоровье Путина после инаугурации

Рошаль восхитился физической формой Путина
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Рошаль поинтересовался у Путина, не подводит ли его здоровье Фото:

Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль поинтересовался у президента РФ Владимира Путина о состоянии его здоровья. Врач отметил, что у главы России нет одышки и он находится в хорошей физической форме.

«Хочу вам сказать, что вы в прекрасной физической форме. Вы сегодня прошли этот марафон по лестницам без одышки. Все нормально?» — спросил Рошаль у Путина во время встречи. Его слова приводит telegram-канал журналиста Павла Зарубина. Глава РФ ответил на этот вопрос, что у него все в порядке.

Доктор подарил Путину на инаугурацию книгу, в которой собраны его философские размышления. Президент РФ поблагодарил за подарок и сказал, что он ему пригодится.

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Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль поинтересовался у президента РФ Владимира Путина о состоянии его здоровья. Врач отметил, что у главы России нет одышки и он находится в хорошей физической форме. «Хочу вам сказать, что вы в прекрасной физической форме. Вы сегодня прошли этот марафон по лестницам без одышки. Все нормально?» — спросил Рошаль у Путина во время встречи. Его слова приводит telegram-канал журналиста Павла Зарубина. Глава РФ ответил на этот вопрос, что у него все в порядке. Доктор подарил Путину на инаугурацию книгу, в которой собраны его философские размышления. Президент РФ поблагодарил за подарок и сказал, что он ему пригодится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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