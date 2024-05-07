Российские бойцы ударили по штабу ВСУ в Харьковской области во время совещания

«Фронтовая птичка»: ВС РФ уничтожили штаб ВСУ в Харьковской области
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Вооруженные силы РФ. stock, вертолет, залп, пуск, запуск, вкс, обстрел,  stock
ВС РФ нанесли несколько ударов по штабу совещания ВСУ в Харьковской области, пишут военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ ударила по штабу армии Украины во время совещания в Харьковской области. Об этом сообщают военкоры.

«Накрыли совещание ВСУ. Чуть позже подлетела эвакуация, лес уже горел во всю и сжигал пригнанные туда машины», — пишет telegram-канал «Фронтовая птичка». Отмечается, что спустя 10 минут дым от пожара затруднил наблюдение за этим районом. Информация о потерях среди офицерского состава уточняется.

ВС РФ сейчас развивают наступление в Харьковской области. 6 мая был освобожден населенный пункт Котляровка.

Экс-командир «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Максим Жорин заявил, что российские войска застанут ВСУ врасплох в Харькове. По его словам, армия РФ планирует развить наступление на юге и севере зоны спецоперации.

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ВС РФ ударила по штабу армии Украины во время совещания в Харьковской области. Об этом сообщают военкоры. «Накрыли совещание ВСУ. Чуть позже подлетела эвакуация, лес уже горел во всю и сжигал пригнанные туда машины», — пишет telegram-канал «Фронтовая птичка». Отмечается, что спустя 10 минут дым от пожара затруднил наблюдение за этим районом. Информация о потерях среди офицерского состава уточняется. ВС РФ сейчас развивают наступление в Харьковской области. 6 мая был освобожден населенный пункт Котляровка. Экс-командир «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Максим Жорин заявил, что российские войска застанут ВСУ врасплох в Харькове. По его словам, армия РФ планирует развить наступление на юге и севере зоны спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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