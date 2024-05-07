Российские бойцы ударили по штабу ВСУ в Харьковской области во время совещания

«Фронтовая птичка»: ВС РФ уничтожили штаб ВСУ в Харьковской области

07 мая 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли несколько ударов по штабу совещания ВСУ в Харьковской области, пишут военкоры Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ ударила по штабу армии Украины во время совещания в Харьковской области. Об этом сообщают военкоры. «Накрыли совещание ВСУ. Чуть позже подлетела эвакуация, лес уже горел во всю и сжигал пригнанные туда машины», — пишет telegram-канал «Фронтовая птичка». Отмечается, что спустя 10 минут дым от пожара затруднил наблюдение за этим районом. Информация о потерях среди офицерского состава уточняется. ВС РФ сейчас развивают наступление в Харьковской области. 6 мая был освобожден населенный пункт Котляровка. Экс-командир «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Максим Жорин заявил, что российские войска застанут ВСУ врасплох в Харькове. По его словам, армия РФ планирует развить наступление на юге и севере зоны спецоперации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ ударила по штабу армии Украины во время совещания в Харьковской области. Об этом сообщают военкоры. «Накрыли совещание ВСУ. Чуть позже подлетела эвакуация, лес уже горел во всю и сжигал пригнанные туда машины», — пишет telegram-канал «Фронтовая птичка». Отмечается, что спустя 10 минут дым от пожара затруднил наблюдение за этим районом. Информация о потерях среди офицерского состава уточняется. ВС РФ сейчас развивают наступление в Харьковской области. 6 мая был освобожден населенный пункт Котляровка. Экс-командир «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Максим Жорин заявил, что российские войска застанут ВСУ врасплох в Харькове. По его словам, армия РФ планирует развить наступление на юге и севере зоны спецоперации.