Патриарх Кирилл подарил Путину икону Божией Матери XVII века

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Освящение надвратной иконы на Спасской башне Кремля патриархом Кириллом. Москва, патриарх кирилл
Патриарх Кирилл подарил Путину икону на его инаугурацию Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил на инаугурацию президент у РФ Владимиру Путину икону Божией Матери, которая создана в XVIII веке. Об этом сообщили в патриаршей пресс-службе.

«Патриарх Кирилл после инаугурации подарил Путину Владимирскую икону Божией Матери XVIII века», — заявляет пресс-служба. Информацию передает РИА Новости.

Ранее патриарх Кирилл благословил главу РФ на новый президентский срок. Он провел молебен, который является традиционным этапом церемонии назначения главы государства на пост.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил на инаугурацию президент у РФ Владимиру Путину икону Божией Матери, которая создана в XVIII веке. Об этом сообщили в патриаршей пресс-службе. «Патриарх Кирилл после инаугурации подарил Путину Владимирскую икону Божией Матери XVIII века», — заявляет пресс-служба. Информацию передает РИА Новости. Ранее патриарх Кирилл благословил главу РФ на новый президентский срок. Он провел молебен, который является традиционным этапом церемонии назначения главы государства на пост.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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