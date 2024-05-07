Патриарх Кирилл подарил Путину икону Божией Матери XVII века

07 мая 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл подарил Путину икону на его инаугурацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил на инаугурацию президент у РФ Владимиру Путину икону Божией Матери, которая создана в XVIII веке. Об этом сообщили в патриаршей пресс-службе. «Патриарх Кирилл после инаугурации подарил Путину Владимирскую икону Божией Матери XVIII века», — заявляет пресс-служба. Информацию передает РИА Новости. Ранее патриарх Кирилл благословил главу РФ на новый президентский срок. Он провел молебен, который является традиционным этапом церемонии назначения главы государства на пост. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил на инаугурацию президент у РФ Владимиру Путину икону Божией Матери, которая создана в XVIII веке. Об этом сообщили в патриаршей пресс-службе. «Патриарх Кирилл после инаугурации подарил Путину Владимирскую икону Божией Матери XVIII века», — заявляет пресс-служба. Информацию передает РИА Новости. Ранее патриарх Кирилл благословил главу РФ на новый президентский срок. Он провел молебен, который является традиционным этапом церемонии назначения главы государства на пост.