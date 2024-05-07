Патриарх Кирилл подарил Путину икону Божией Матери XVII века

Патриарх Кирилл подарил Путину икону на его инаугурацию
новость из сюжетаИнаугурация президента России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил на инаугурацию президент у РФ Владимиру Путину икону Божией Матери, которая создана в XVIII веке. Об этом сообщили в патриаршей пресс-службе.
«Патриарх Кирилл после инаугурации подарил Путину Владимирскую икону Божией Матери XVIII века», — заявляет пресс-служба. Информацию передает РИА Новости.
Ранее патриарх Кирилл благословил главу РФ на новый президентский срок. Он провел молебен, который является традиционным этапом церемонии назначения главы государства на пост.
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