Совбез РФ прокомментировал заявление о готовящейся массированной атаке на Россию

Патрушев: анонс о массовой атаке от Украины призван сорвать инаугурацию Путина

07 мая 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Патрушев заявил, что Киев не удастся испортить инаугурацию Путина Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Заявления о массовой атаке с украинской стороны призваны испортить день инаугурации Владимира Путина на пост президента РФ. Однако у Киева ничего не получится сделать. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Анонс „массовой атаки“ со стороны ВСУ был сделан, чтобы испортить праздник инаугурации президента России», — передает ТАСС слова Патрушева. Он добавил, что Киеву не удастся испортить сегодняшний день. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заявления о массовой атаке с украинской стороны призваны испортить день инаугурации Владимира Путина на пост президента РФ. Однако у Киева ничего не получится сделать. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Анонс „массовой атаки“ со стороны ВСУ был сделан, чтобы испортить праздник инаугурации президента России», — передает ТАСС слова Патрушева. Он добавил, что Киеву не удастся испортить сегодняшний день.