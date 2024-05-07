Совбез РФ прокомментировал заявление о готовящейся массированной атаке на Россию

Патрушев заявил, что Киев не удастся испортить инаугурацию Путина
новость из сюжетаИнаугурация президента России
Заявления о массовой атаке с украинской стороны призваны испортить день инаугурации Владимира Путина на пост президента РФ. Однако у Киева ничего не получится сделать. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«Анонс „массовой атаки“ со стороны ВСУ был сделан, чтобы испортить праздник инаугурации президента России», — передает ТАСС слова Патрушева. Он добавил, что Киеву не удастся испортить сегодняшний день.
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