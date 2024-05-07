Совбез РФ прокомментировал заявление о готовящейся массированной атаке на Россию

Патрушев: анонс о массовой атаке от Украины призван сорвать инаугурацию Путина
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Выездное заседание совета безопасности РФ. Тюмень, патрушев николай
Патрушев заявил, что Киев не удастся испортить инаугурацию Путина Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Заявления о массовой атаке с украинской стороны призваны испортить день инаугурации Владимира Путина на пост президента РФ. Однако у Киева ничего не получится сделать. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Анонс „массовой атаки“ со стороны ВСУ был сделан, чтобы испортить праздник инаугурации президента России», — передает ТАСС слова Патрушева. Он добавил, что Киеву не удастся испортить сегодняшний день.

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Заявления о массовой атаке с украинской стороны призваны испортить день инаугурации Владимира Путина на пост президента РФ. Однако у Киева ничего не получится сделать. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. «Анонс „массовой атаки“ со стороны ВСУ был сделан, чтобы испортить праздник инаугурации президента России», — передает ТАСС слова Патрушева. Он добавил, что Киеву не удастся испортить сегодняшний день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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