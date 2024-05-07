Посла России Мешкова вызвали в МИД Франции

07 мая 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Посла России вызвали в Париж Фото: Анна Майорова © URA.RU МИД Франции вызвало посла России Алексея Мешкова. Это было сделано в связи с предполагаемым созданием кампании по манипулированию и дезинформации со стороны РФ. Об этом сообщает ведомство. «Франция отмечает, что дипломатическими каналами вновь злоупотребляют для манипулирования информацией и запугивания», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Парижа. Информацию передает агентство Reuters . UPD: Агентство опровергло информацию о вызове посла России в МИД Франции. Ранее посла Франции в России Пьера Леви вызвали в МИД РФ. О причинах визита неизвестно. Также в здание ведомства прибыл британский посол в России Найджел Кейси. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МИД Франции вызвало посла России Алексея Мешкова. Это было сделано в связи с предполагаемым созданием кампании по манипулированию и дезинформации со стороны РФ. Об этом сообщает ведомство. «Франция отмечает, что дипломатическими каналами вновь злоупотребляют для манипулирования информацией и запугивания», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Парижа. Информацию передает агентство Reuters. UPD: Агентство опровергло информацию о вызове посла России в МИД Франции. Ранее посла Франции в России Пьера Леви вызвали в МИД РФ. О причинах визита неизвестно. Также в здание ведомства прибыл британский посол в России Найджел Кейси.