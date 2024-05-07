Посла России Мешкова вызвали в МИД Франции

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Виды Парижа. Франция , эйфелева башня, париж
Посла России вызвали в Париж Фото:

МИД Франции вызвало посла России Алексея Мешкова. Это было сделано в связи с предполагаемым созданием кампании по манипулированию и дезинформации со стороны РФ. Об этом сообщает ведомство.

«Франция отмечает, что дипломатическими каналами вновь злоупотребляют для манипулирования информацией и запугивания», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Парижа. Информацию передает агентство Reuters.

UPD: Агентство опровергло информацию о вызове посла России в МИД Франции.

Ранее посла Франции в России Пьера Леви вызвали в МИД РФ. О причинах визита неизвестно. Также в здание ведомства прибыл британский посол в России Найджел Кейси.

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МИД Франции вызвало посла России Алексея Мешкова. Это было сделано в связи с предполагаемым созданием кампании по манипулированию и дезинформации со стороны РФ. Об этом сообщает ведомство. «Франция отмечает, что дипломатическими каналами вновь злоупотребляют для манипулирования информацией и запугивания», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Парижа. Информацию передает агентство Reuters. UPD: Агентство опровергло информацию о вызове посла России в МИД Франции. Ранее посла Франции в России Пьера Леви вызвали в МИД РФ. О причинах визита неизвестно. Также в здание ведомства прибыл британский посол в России Найджел Кейси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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