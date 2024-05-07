Посла России Мешкова вызвали в МИД Франции

МИД Франции вызвало посла России Алексея Мешкова. Это было сделано в связи с предполагаемым созданием кампании по манипулированию и дезинформации со стороны РФ. Об этом сообщает ведомство.
«Франция отмечает, что дипломатическими каналами вновь злоупотребляют для манипулирования информацией и запугивания», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Парижа. Информацию передает агентство
UPD: Агентство опровергло информацию о вызове посла России в МИД Франции.
Ранее посла Франции в России Пьера Леви вызвали в МИД РФ. О причинах визита неизвестно. Также в здание ведомства прибыл британский посол в России Найджел Кейси.
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