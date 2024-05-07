Майя Санду извинилась, что назвала Россию страной иноагента Дудя

07 мая 2024 в 18:03 Размер текста - 17 +

Санду принесла извинения, что назвала Россию страной Дудя* Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Молдовы Майя Санду извинилась, что назвала Россию страной журналиста Юрия Дудя (включен в реестр СМИ-иноагентов), когда в отношении страны сказала «у вас». Хотя Дудь уехал из России. Однако он отметил, что Санду может говорить «у вас», ведь РФ является его страной. «Чтобы обеспечить безопасность своих граждан, мы увеличили затрату на оборону, но нам много еще нужно инвестировать. <…> Это конечно, не то что происходит в России, потому что у вас сегодня почти 6% <…> Извините, у России почти 6% ВВП», — заявила Санду в интервью Дудю. Оно опубликовано на его youtube-канале. В свою очередь, журналист отметил, что Россия — это его страна, поэтому глава Молдовы может говорить «у вас». В интервью освещались темы того, почему Молдова не смогла побороть коррупцию и остается бедной страной. Также журналист поинтересовался, сколько зарабатывает Санду и как соотносятся ее предвыборные обещания и реальность. *Юрий Дудь включен Минюстом в реестр иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Молдовы Майя Санду извинилась, что назвала Россию страной журналиста Юрия Дудя (включен в реестр СМИ-иноагентов), когда в отношении страны сказала «у вас». Хотя Дудь уехал из России. Однако он отметил, что Санду может говорить «у вас», ведь РФ является его страной. «Чтобы обеспечить безопасность своих граждан, мы увеличили затрату на оборону, но нам много еще нужно инвестировать. <…> Это конечно, не то что происходит в России, потому что у вас сегодня почти 6% <…> Извините, у России почти 6% ВВП», — заявила Санду в интервью Дудю. Оно опубликовано на его youtube-канале. В свою очередь, журналист отметил, что Россия — это его страна, поэтому глава Молдовы может говорить «у вас». В интервью освещались темы того, почему Молдова не смогла побороть коррупцию и остается бедной страной. Также журналист поинтересовался, сколько зарабатывает Санду и как соотносятся ее предвыборные обещания и реальность. *Юрий Дудь включен Минюстом в реестр иноагентов