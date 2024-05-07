Лукашенко прокомментировал внезапную проверку носителей тактического ядерного оружия

Лукашенко: ядерное оружие — это средство защиты
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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, лукашенко александр
Лукашенко призвал «остановить обезумевших политиканов» Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале отработки мер реагирования, включая применение нестратегического ядерного оружия. Он уточнил, что эти действия имеют оборонительный характер.

«Сегодня мы приступаем к отработке второго этапа мер реагирования. Впервые планируется отработать вопросы применения не стратегического ядерного орудия», — приводит слова Лукашенко telegram-канал «Пул первого». Он подчеркнул, что проверка носит исключительно оборонительный характер.

Лукашенко также отметил, что тактическое ядерное оружие является средством сдерживания и защиты, исключая его использование в наступательных целях. «Остановите обезумевших политиканов, не дайте им шанса превратить все живое на планете в пепел», — добавил президент Беларуси на торжественном собрании в Минске по случаю Дня Победы.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале отработки мер реагирования, включая применение нестратегического ядерного оружия. Он уточнил, что эти действия имеют оборонительный характер. «Сегодня мы приступаем к отработке второго этапа мер реагирования. Впервые планируется отработать вопросы применения не стратегического ядерного орудия», — приводит слова Лукашенко telegram-канал «Пул первого». Он подчеркнул, что проверка носит исключительно оборонительный характер. Лукашенко также отметил, что тактическое ядерное оружие является средством сдерживания и защиты, исключая его использование в наступательных целях. «Остановите обезумевших политиканов, не дайте им шанса превратить все живое на планете в пепел», — добавил президент Беларуси на торжественном собрании в Минске по случаю Дня Победы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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