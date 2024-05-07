Лукашенко прокомментировал внезапную проверку носителей тактического ядерного оружия

Лукашенко: ядерное оружие — это средство защиты

07 мая 2024 в 19:37 Размер текста - 17 +

Лукашенко призвал «остановить обезумевших политиканов» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале отработки мер реагирования, включая применение нестратегического ядерного оружия. Он уточнил, что эти действия имеют оборонительный характер. «Сегодня мы приступаем к отработке второго этапа мер реагирования. Впервые планируется отработать вопросы применения не стратегического ядерного орудия», — приводит слова Лукашенко telegram-канал «Пул первого». Он подчеркнул, что проверка носит исключительно оборонительный характер. Лукашенко также отметил, что тактическое ядерное оружие является средством сдерживания и защиты, исключая его использование в наступательных целях. «Остановите обезумевших политиканов, не дайте им шанса превратить все живое на планете в пепел», — добавил президент Беларуси на торжественном собрании в Минске по случаю Дня Победы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале отработки мер реагирования, включая применение нестратегического ядерного оружия. Он уточнил, что эти действия имеют оборонительный характер. «Сегодня мы приступаем к отработке второго этапа мер реагирования. Впервые планируется отработать вопросы применения не стратегического ядерного орудия», — приводит слова Лукашенко telegram-канал «Пул первого». Он подчеркнул, что проверка носит исключительно оборонительный характер. Лукашенко также отметил, что тактическое ядерное оружие является средством сдерживания и защиты, исключая его использование в наступательных целях. «Остановите обезумевших политиканов, не дайте им шанса превратить все живое на планете в пепел», — добавил президент Беларуси на торжественном собрании в Минске по случаю Дня Победы.