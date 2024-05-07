Патриарх Кирилл дал напутствие Путину

Патриарх Кирилл пожелал Путину душевного мира на новом президентском сроке

07 мая 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл пожелал Путину побольше отдыхать во время нового срока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в качестве напутствия на новом сроке президента РФ Владимира Путина пожелал ему душевного спокойствия и отдыха. В противном случае, по словам Патриарха, организм может не выдержать. «Вместе с этим дерзновением я желаю вам сегодня особенно мира душевного. Это, непременно, потому что, если только одна борьба, как говорится, 24 часа в сутки, то не только человеческий организм может не выдержать, но на фоне такого состояния души могут возникать болезни», — сказал Патриарх Кирилл Путин во время его инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Патриарх Кирилл добавил, что Путин является примером для молодежи, интеллигенции, рабочих и военных. Он благословил его на то, чтобы в дальнейшем служении России главе страны помогал Бог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в качестве напутствия на новом сроке президента РФ Владимира Путина пожелал ему душевного спокойствия и отдыха. В противном случае, по словам Патриарха, организм может не выдержать. «Вместе с этим дерзновением я желаю вам сегодня особенно мира душевного. Это, непременно, потому что, если только одна борьба, как говорится, 24 часа в сутки, то не только человеческий организм может не выдержать, но на фоне такого состояния души могут возникать болезни», — сказал Патриарх Кирилл Путин во время его инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Патриарх Кирилл добавил, что Путин является примером для молодежи, интеллигенции, рабочих и военных. Он благословил его на то, чтобы в дальнейшем служении России главе страны помогал Бог.