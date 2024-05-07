Патриарх Кирилл дал напутствие Путину

Патриарх Кирилл пожелал Путину душевного мира на новом президентском сроке
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Кирилл патриарх Московский Архив 2010 Челябинск, свечи, молебен, патриарх кирилл, рпц
Патриарх Кирилл пожелал Путину побольше отдыхать во время нового срока Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в качестве напутствия на новом сроке президента РФ Владимира Путина пожелал ему душевного спокойствия и отдыха. В противном случае, по словам Патриарха, организм может не выдержать.

«Вместе с этим дерзновением я желаю вам сегодня особенно мира душевного. Это, непременно, потому что, если только одна борьба, как говорится, 24 часа в сутки, то не только человеческий организм может не выдержать, но на фоне такого состояния души могут возникать болезни», — сказал Патриарх Кирилл Путин во время его инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Патриарх Кирилл добавил, что Путин является примером для молодежи, интеллигенции, рабочих и военных. Он благословил его на то, чтобы в дальнейшем служении России главе страны помогал Бог.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в качестве напутствия на новом сроке президента РФ Владимира Путина пожелал ему душевного спокойствия и отдыха. В противном случае, по словам Патриарха, организм может не выдержать. «Вместе с этим дерзновением я желаю вам сегодня особенно мира душевного. Это, непременно, потому что, если только одна борьба, как говорится, 24 часа в сутки, то не только человеческий организм может не выдержать, но на фоне такого состояния души могут возникать болезни», — сказал Патриарх Кирилл Путин во время его инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Патриарх Кирилл добавил, что Путин является примером для молодежи, интеллигенции, рабочих и военных. Он благословил его на то, чтобы в дальнейшем служении России главе страны помогал Бог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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