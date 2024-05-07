Помощник Путина поставил на место послов, не пришедших на инаугурацию

Ушаков: не пришедшие на инаугурацию Путина послы забыли о своих обязанностях

07 мая 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Иностранные послы отказались присутствовать на инаугурации президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Послы, не пришедшие на инаугурацию Владимира Путина, забыли о своих обязанностях. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. «Они забывают, при ком они аккредитованы, по-моему», — сказал Ушаков, отметив, что отсутствие дипломатов на церемонии «само по себе о многом говорит». «Просто забывают, где находятся и зачем, главное, находятся», — добавил помощник главы государства. Инаугурация президента России Владимира Путина проходила 7 мая в Москве. Однако не все представители иностранных государств выразили желание присутствовать на данном событии. О том, кто публично отказался приезжать на церемонию — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Послы, не пришедшие на инаугурацию Владимира Путина, забыли о своих обязанностях. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. «Они забывают, при ком они аккредитованы, по-моему», — сказал Ушаков, отметив, что отсутствие дипломатов на церемонии «само по себе о многом говорит». «Просто забывают, где находятся и зачем, главное, находятся», — добавил помощник главы государства. Инаугурация президента России Владимира Путина проходила 7 мая в Москве. Однако не все представители иностранных государств выразили желание присутствовать на данном событии. О том, кто публично отказался приезжать на церемонию — в материале URA.RU.