Помощник Путина поставил на место послов, не пришедших на инаугурацию

Послы, не пришедшие на инаугурацию Владимира Путина, забыли о своих обязанностях. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Они забывают, при ком они аккредитованы, по-моему», — сказал Ушаков, отметив, что отсутствие дипломатов на церемонии «само по себе о многом говорит». «Просто забывают, где находятся и зачем, главное, находятся», — добавил помощник главы государства.
Инаугурация президента России Владимира Путина проходила 7 мая в Москве. Однако не все представители иностранных государств выразили желание присутствовать на данном событии. О том, кто публично отказался приезжать на церемонию — в материале URA.RU.
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