Помощник Путина поставил на место послов, не пришедших на инаугурацию

Ушаков: не пришедшие на инаугурацию Путина послы забыли о своих обязанностях
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Иностранные послы отказались присутствовать на инаугурации президента Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Послы, не пришедшие на инаугурацию Владимира Путина, забыли о своих обязанностях. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Они забывают, при ком они аккредитованы, по-моему», — сказал Ушаков, отметив, что отсутствие дипломатов на церемонии «само по себе о многом говорит». «Просто забывают, где находятся и зачем, главное, находятся», — добавил помощник главы государства.

Инаугурация президента России Владимира Путина проходила 7 мая в Москве. Однако не все представители иностранных государств выразили желание присутствовать на данном событии. О том, кто публично отказался приезжать на церемонию — в материале URA.RU.

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Послы, не пришедшие на инаугурацию Владимира Путина, забыли о своих обязанностях. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. «Они забывают, при ком они аккредитованы, по-моему», — сказал Ушаков, отметив, что отсутствие дипломатов на церемонии «само по себе о многом говорит». «Просто забывают, где находятся и зачем, главное, находятся», — добавил помощник главы государства. Инаугурация президента России Владимира Путина проходила 7 мая в Москве. Однако не все представители иностранных государств выразили желание присутствовать на данном событии. О том, кто публично отказался приезжать на церемонию — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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