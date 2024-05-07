Путин отправил в отставку Мишустина и его команду

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство страны, которое после инаугурации главы России подало в отставку, будет продолжать свою работу до тех пор, пока не будет сформирован новый состав. Соответствующий документ опубликован на сайте официальных правовых актов.
«В связи со сложением правительством Российской Федерации своих полномочий постановляю: правительству Российской Федерации продолжать действовать до сформирования нового правительства», — говорится в
Новое правительство Росси может быть выбрано до 15 мая. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, сейчас сенаторы готовятся к консультациям с кандидатами.
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