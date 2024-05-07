Путин отправил в отставку Мишустина и его команду

Путин подписал указ о сложении полномочий правительством

07 мая 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Правительство РФ продолжит работать, пока не будет сформировано новое, говорится в указе Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство страны, которое после инаугурации главы России подало в отставку, будет продолжать свою работу до тех пор, пока не будет сформирован новый состав. Соответствующий документ опубликован на сайте официальных правовых актов. «В связи со сложением правительством Российской Федерации своих полномочий постановляю: правительству Российской Федерации продолжать действовать до сформирования нового правительства», — говорится в указе . Он вступает в силу с 7 мая. Новое правительство Росси может быть выбрано до 15 мая. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, сейчас сенаторы готовятся к консультациям с кандидатами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство страны, которое после инаугурации главы России подало в отставку, будет продолжать свою работу до тех пор, пока не будет сформирован новый состав. Соответствующий документ опубликован на сайте официальных правовых актов. «В связи со сложением правительством Российской Федерации своих полномочий постановляю: правительству Российской Федерации продолжать действовать до сформирования нового правительства», — говорится в указе. Он вступает в силу с 7 мая. Новое правительство Росси может быть выбрано до 15 мая. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, сейчас сенаторы готовятся к консультациям с кандидатами.