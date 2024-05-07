Путин отправил в отставку Мишустина и его команду

Путин подписал указ о сложении полномочий правительством
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Правительство РФ продолжит работать, пока не будет сформировано новое, говорится в указе Путина Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство страны, которое после инаугурации главы России подало в отставку, будет продолжать свою работу до тех пор, пока не будет сформирован новый состав. Соответствующий документ опубликован на сайте официальных правовых актов.

«В связи со сложением правительством Российской Федерации своих полномочий постановляю: правительству Российской Федерации продолжать действовать до сформирования нового правительства», — говорится в указе. Он вступает в силу с 7 мая.

Новое правительство Росси может быть выбрано до 15 мая. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, сейчас сенаторы готовятся к консультациям с кандидатами.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительство страны, которое после инаугурации главы России подало в отставку, будет продолжать свою работу до тех пор, пока не будет сформирован новый состав. Соответствующий документ опубликован на сайте официальных правовых актов. «В связи со сложением правительством Российской Федерации своих полномочий постановляю: правительству Российской Федерации продолжать действовать до сформирования нового правительства», — говорится в указе. Он вступает в силу с 7 мая. Новое правительство Росси может быть выбрано до 15 мая. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, сейчас сенаторы готовятся к консультациям с кандидатами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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