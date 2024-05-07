Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента выходным

07 мая 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко отметила, что день инаугурации президента стоит сделать выходным Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России День инаугурации президента России следует сделать для россиян выходным и праздничным. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Мне кажется, можно подумать, раз в шесть лет можно себе это позволить, наверное, сделать этот день по-настоящему праздничным для людей, выходным днем», — заявила Валентина Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС. Церемония инаугурации президента в 2024 году состоялась 7 мая. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. После официального вступления в должность главы России Владимира Путина правительство сложило полномочия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

День инаугурации президента России следует сделать для россиян выходным и праздничным. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Мне кажется, можно подумать, раз в шесть лет можно себе это позволить, наверное, сделать этот день по-настоящему праздничным для людей, выходным днем», — заявила Валентина Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС. Церемония инаугурации президента в 2024 году состоялась 7 мая. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. После официального вступления в должность главы России Владимира Путина правительство сложило полномочия.