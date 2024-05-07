Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента выходным

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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко отметила, что день инаугурации президента стоит сделать выходным Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

День инаугурации президента России следует сделать для россиян выходным и праздничным. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Мне кажется, можно подумать, раз в шесть лет можно себе это позволить, наверное, сделать этот день по-настоящему праздничным для людей, выходным днем», — заявила Валентина Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС.

Церемония инаугурации президента в 2024 году состоялась 7 мая. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. После официального вступления в должность главы России Владимира Путина правительство сложило полномочия.

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День инаугурации президента России следует сделать для россиян выходным и праздничным. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Мне кажется, можно подумать, раз в шесть лет можно себе это позволить, наверное, сделать этот день по-настоящему праздничным для людей, выходным днем», — заявила Валентина Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС. Церемония инаугурации президента в 2024 году состоялась 7 мая. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. После официального вступления в должность главы России Владимира Путина правительство сложило полномочия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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