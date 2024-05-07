Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента выходным

Валентина Матвиенко отметила, что день инаугурации президента стоит сделать выходным
новость из сюжетаИнаугурация президента России
День инаугурации президента России следует сделать для россиян выходным и праздничным. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Мне кажется, можно подумать, раз в шесть лет можно себе это позволить, наверное, сделать этот день по-настоящему праздничным для людей, выходным днем», — заявила Валентина Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС.
Церемония инаугурации президента в 2024 году состоялась 7 мая. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. После официального вступления в должность главы России Владимира Путина правительство сложило полномочия.
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