01 ноября 2020

В Ростовской области избили следователей, вступившихся за девушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Правоохранители завели на нападавших уголовное дело Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Двое мужчин в Ростовской области избили следователей, пытавшихся защитить семнадцатилетнюю девушку. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Ростовской области.

«В поселке Зимовники Ростовской области были избиты двое следователей, вступившиеся за семнадцатилетнюю девушку», — передает «Ридус». Инцидент произошел 31 октября.

Девушка попросила помощи у следователей, когда на нее с подругой напали двое мужчин. В ответ на замечания работников СК злоумышленники избили сотрудников и скрылись с места происшествия. Следователи госпитализированы.

Нападавших задержали. Ими оказались житель Зимовниковского района 30 лет и житель Орловского района 34 лет На них завели уголовное дело за нападение на представителей власти.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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