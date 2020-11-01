В Ростовской области избили следователей, вступившихся за девушку

Двое мужчин в Ростовской области избили следователей, пытавшихся защитить семнадцатилетнюю девушку. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Ростовской области.
«В поселке Зимовники Ростовской области были избиты двое следователей, вступившиеся за семнадцатилетнюю девушку», — передает «Ридус». Инцидент произошел 31 октября.
Девушка попросила помощи у следователей, когда на нее с подругой напали двое мужчин. В ответ на замечания работников СК злоумышленники избили сотрудников и скрылись с места происшествия. Следователи госпитализированы.
Нападавших задержали. Ими оказались житель Зимовниковского района 30 лет и житель Орловского района 34 лет На них завели уголовное дело за нападение на представителей власти.
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