Российские губернаторы определили кандидатов в Госдуму

В регионах назвали кандидатов, которых поддержат на выборах в Госдуму 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Большая часть губернаторов направила в администрацию президента (АП) списки кандидатов, которых они хотят поддержать на выборах в Госдуму 2021 года. Теперь их будут сверять с «Единой Россией» и собственными списками, сообщил URA.RU источник в АП.

«Поддержку на праймериз получат кандидаты, получившие три условных „ок“ — в резиденциях губернаторов, „ЕР“ и АП. Сейчас большая часть губернаторов прислала свои списки и аналитички по ситуациям в одномандатных округах. Ждем списки от оставшихся регионов. Определенного дедлайна нет, но просим не тянуть», — сообщил URA.RU собеседник из АП.

URA.RU запросило комментарии у семи кураторов внутренней политики в регионах. Все они отказались от официальных комментариев. Один из них на условиях анонимности подтвердил, что «на прошлой неделе шли согласования у губернатора». «Губернатор принял решение и направил первый список в АП. Ждем реакции. У АП обязательно будет свое видение по некоторым кандидатурам. Это предмет торга. Но если губернатору принципиально важно, чтобы кто-то избрался или не избирался, то он может продавить это решение под свою ответственность», — поделился источник.

По информации инсайдеров агентства, администрация пермского губернатора завершает работу над списками кандидатов. «Запрошена информация из муниципалитетов о работе в них действующих депутатов Госдумы: как давно взаимодействует депутат, как часто бывает в территории, какие проблемы помог решить, занимается ли благотворительностью и тому подобное», — рассказал ньюсмейкер.

В Челябинской области проводятся соцопросы населения, чтобы определить рейтинг депутатов. Однако губернатор подготовил и направил в АП список кандидатов, которых готов поддержать на выборах.

Куратор выборов в уральском межрегиональном координационном совете (МКС) «ЕР» Владимир Мякуш отметил, что партия тоже готовится к выборам. «К 10 ноября регионы должны представить справки по ситуации в одномандатных округах. 13 ноября МКС рассмотрит их. Далее справки будут переданы в Центральный исполком „ЕР“», — сказал он.

В этом году подготовка к выборам в Госдуму началась раньше, чем в предыдущие годы. Это связано с уникальными условиями кампании — из-за карантина нельзя проводить уличную агитацию и массовые акции, большую часть агитации придется проводить в онлайне. При выборе кандидатов «ЕР» откажется поддерживать артистов и спортсменов только ради победы в конкретном округе. Однако выдвинет представителей этих сфер, которые являются экспертами и будут работать в Госдуме нового созыва.