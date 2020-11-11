Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась, что пела с дочерью песни группы IC3PEAK. Об этом она заявила в интервью телеведущей Тине Канделаки.
«Тима Белорусских, вот „Веснушки“, это Настина, дочери моей, одна из любимых песен. Я по секрету скажу, мы даже IC3PEAK пели с Настей», — цитирует интервью с Поклонской радио «Комсомольская правда».
Сейчас политику нравится современная украинская группа «Без обмежень». А вот Иван Дорн ей не очень нравится. Поклонская также признались, что любит «покричать» в караоке.
В 2018 году группа IC3PEAK попала в так называемый «черный список ФСБ». На концерты молодых людей приходила полиция, срывала их выступления и задерживала музыкантов. Отменой концертов рэперов обеспокоился даже президент России Владимир Путин, пишет «Дни.ру». Тогда он заявил, что чиновники неэффективно борются с исполнителями, которые много матерятся, напоминает «Национальная служба новостей».
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