Банк России назвал 5 признаков телефонных мошенников

Стоит внимательнее относиться к звонкам с неизвестных номеров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Определить, что на другом конце провода находятся телефонные мошенники, можно по пяти признакам. Об этом рассказали в Банке России.

1. Первым признаком того, что с вами пытаются связаться мошенники, является неожиданный звонок незнакомца. В ЦБ отмечают, что это уже повод насторожиться — даже независимо от того, кем представился собеседник.

2. В разговоре с мошенниками речь обычно идет о переводе денег. «Собеседник под любым предлогом просит совершить транзакцию на какой-то безопасный счет, оплатить налог, бронь, штраф», — предупредили в ЦБ.

3. Третьим признаком является «очень выгодное предложение» (призы, выплаты, уникальные условия по кредитам) от собеседника или попытки запугать возможной потерей денег.

4. Телефонные мошенники пытаются под любым предлогом узнать данные банковской карты. Ни в коем случае не следует сообщать номер, трехзначный код на ее обратной стороне, ПИН-код, а также код из СМС или персональные данные. «Настоящий сотрудник банка или любой другой организации никогда не запрашивает у человека какие-либо данные его карты», — напомнили в ЦБ.

5. Последним признаком телефонных мошенников является их моральное давление на собеседника. Злоумышленники требуют немедленно принять решение о переводе денег или сообщении данных карты.

Ранее эксперты предупредили, что немой исходящий звонок с неизвестного номера может сигнализировать о деятельности телефонных мошенников, поэтому перезванивать нельзя. Для борьбы с такими мошенниками специалисты предлагают установить бесплатное приложение — определитель номера, которое будет предоставлять владельцу телефона информацию о звонящем, даже если его номера нет в контактах. Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук также посоветовал удалять со смартфона мобильные приложения, запрашивающие право использования функций, которые для них нетипичны.