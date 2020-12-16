16 декабря 2020

Определен порядок граждан для вакцинации против коронавируса. Приказ Минздрава РФ

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Вакцинация от коронавирусной инфекции в городской больнице №1. Челябинск, ампула, процедурный кабинет, вакцинация, пузырек, доза, игла, коронавирус, covid, ковид, прививка от ковид
Первыми будут вакцинировать работников медицинских и образовательных организаций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Минздрав России включил вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Кроме того, в ведомстве определились с порядком вакцинации от COVID-19.

Прививки против коронавирусной инфекции официально включены в календарь вакцинации. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также документ определяет порядок вакцинации от коронавируса:

  • Первым делом прививку делают работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания, МФЦ, а также граждане с хроническими заболеваниями.
  • Во вторую очередь — работники транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, работники пунктов пропуска через государственную границу, те, кто работает вахтовым методом, волонтеры, военнослужащие и сотрудники организаций сферы услуг.
  • Третьими вакцину будут ставить государственным гражданским и муниципальным служащим, студентам старше 18 лет, а также лицам, которые подлежат военному призыву.

Ранее стало известно, что в России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных центрах. Инфекционист Николай Малышев в эфире «Национальной службы новостей» раскрыл необходимый масштаб вакцинации от COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
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