Минздрав России включил вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Кроме того, в ведомстве определились с порядком вакцинации от COVID-19.
Прививки против коронавирусной инфекции официально включены в календарь вакцинации. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Также документ определяет порядок вакцинации от коронавируса:
- Первым делом прививку делают работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания, МФЦ, а также граждане с хроническими заболеваниями.
- Во вторую очередь — работники транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, работники пунктов пропуска через государственную границу, те, кто работает вахтовым методом, волонтеры, военнослужащие и сотрудники организаций сферы услуг.
- Третьими вакцину будут ставить государственным гражданским и муниципальным служащим, студентам старше 18 лет, а также лицам, которые подлежат военному призыву.
Ранее стало известно, что в России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных центрах. Инфекционист Николай Малышев в эфире «Национальной службы новостей» раскрыл необходимый масштаб вакцинации от COVID-19.
Подписывайтесь на URA.RU в