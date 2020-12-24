Синоптики предупредили россиян о резком похолодании в Новый год

В последнюю неделю уходящего года будут наблюдаться температурные качели Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

По всему УрФО в последнюю неделю уходящего года будут наблюдаться температурные качели. В начале следующей недели уральцев ждет потепление, однако уже в новогоднюю ночь температура может опуститься до минус 30 градусов. Такой предварительный прогноз дали синоптики.

«По всему УрФО температурные качели будут наблюдаться всю оставшуюся неделю, до конца года. Будет две волны похолодания и одна волна потепления», — рассказал начальник ситуационного центра Росгидромет Юрий Варакин. Синоптик отметил, что подобные метеокачели могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

По прогнозу Варакина, в Свердловской области на следующей неделе ожидается постепенное снижение температуры до минус 25-30 градусов со слабым снегом. В Тюмени к 31 декабря минимальная температура воздуха опустится до минус 30-35 градусов. В Курганской и Челябинской областях температура к концу года опустится до минус 25 градусов. Значительно холоднее будет в Ямало-немецком автономном округе, где в последние дни 2020 года снижение составит до 42 градусов.

С Юрием Варакин согласен Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос». «Продолжится чередование слабых и сильных морозов и в последние дни уходящего года. В ближайшую пятницу температура в Екатеринбурге понизится до минус 21 градуса. А к понедельнику дневные температуры будут уже в пределах минус 3 — минус 6 градусов. Следующая волна холодов придет в канун Нового года. 30—31 декабря очередной антициклон разгонит облака, прекратит осадки и будет понижать температуру. В эти дни по ночам будет холоднее 20 градусов. Однако 31 морозы отступят», — рассказал Михаил Леус.

Ранее стало известно, что в ХМАО на выходных ожидается похолодание — до -46 градусов, сильный снег и порывы ветра до 19 м/с. Соответствующий прогноз озвучили сервисы Gismeteo и «Яндекс.Погода». Жителей Челябинской области предупредили о предстоящем снегопаде и 30-градусных морозах.