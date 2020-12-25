Политолог: Соболь подставилась под статью УК ради скандала

Любовь Соболь могла специально подставиться под уголовное дело ради провокации на выборах в Госдуму в 2021 году Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Юрист ФБК Любовь Соболь намеренно подставляется под статью, чтобы позже учинить скандал перед выборами в Госдуму в 2021 году. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

«Соболь явно нарывалась, провоцировала свое задержание. Сейчас ей еще какое-нибудь административное наказание выпишут, наверняка через суд. Человеку просто нужен был скандал, чтобы сказать потом: «Если бы нам дали, то мы бы им показали [на выборах в Госдуму — прим. ред.]. А нам не дают, нас винтят, арестовывают, задерживают, судят за противоправные действия хулиганского плана», — объяснил Мартынов.

При этом соцопросы даже лояльной к Соболь «Левады» показывают, что россияне ее поддерживают крайне скромно. Такой же тактики, по словам эксперта, придерживается и блогер Алексей Навальный. Эти люди собирают своих «адептов», оставляют их под полицейскими дубинками, а сами провоцируют свое задержание и спокойно отсиживаются в отделении, пояснил Мартынов.

25 декабря выяснилось, что Любовь Соболь увезли на допрос по уголовному делу. В ее квартире прошел обыск, пишет «Национальная служба новостей». Вероятно, речь идет деле, возбужденном при ее задержании у дома сотрудника спецслужб из расследования Навального. Она проходит свидетелем по делу о незаконном проникновении в квартиру, уточняет RT.