Пенсионный возраст для россиян поднимут на 1,5 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В последнюю торговую сессию 2020 года мировые цены на нефть показали незначительное снижение. К закрытию торгов мартовские фьючерсы североморской марки Brent упали на 0,93%, до 51,15 долларов за баррель, WTI — на 0,95%, до 47,94 долларов.

За минувший год цены на нефть упали более, чем на 20%. Помимо эпидемии коронавируса, на отрицательную динамику повлиял также мартовский срыв сделки ОПЕК+ по ограничению добычи.

Прошедший год ознаменовался также существенным падением курса российской валюты. В январе доллар стоил — 62,7, евро — 68,7 рублей. К концу года рубль потерял почти четверть своей стоимости — доллар поднялся до 73,5, евро — до 90,1.

Ситуация в России

С 1 января в России начинается реформа системы управления. По ее итогам в стране планируется сократить 33,5 тысяч должностей в центральных аппаратах территориальных органа власти и еще 1200 в федеральных. Будут упразднены 37 должностей замруководителей федеральных органов, сократят 74 структурных подразделения.

В первый день нового года в стране вырос прожиточный минимум. Теперь он равняется 11 653 рублям. Кроме того, изменения коснулись и минимального размера оплаты труда — он увеличился до 12 792 рублей.

В рамках реализуемой в стране пенсионной реформы, со второго полугодия 2021 года для россиян на 1,5 года повышается возраст выхода на пенсию. Для мужчин он составит 61,5 лет, для женщин — 56,5. Кроме того, на год увеличится и рабочий стаж, требуемый для получения пенсии.

Депутаты Госдумы в новом году планируют изменить правила оформления пенсий, принять законопроект о «гаражной амнистии» и рассмотреть возможность предоставления многодетным семьям 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Кроме того, народные избранники планируют увеличить зарплаты педагогам и усилить ответственность для неплательщиков алиментов.

Ситуация в мире

Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Евросоюз по Трансадриатическому трубопроводу. Договор на транзит газа подписан сроком на 25 лет. За это время Европа получит более 10 миллиардов кубометров «голубого топлива».

Прогнозы и мнения экспертов

На курс рубля в наступившем году будут влиять как цены на нефть и санкции, так и состояние российской экономики. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. По его словам, среднегодовой курс российской валюты ожидается на отметке в 80 рублей за доллар.

Курс рубля является одним из условий стабилизации цен на рынке недвижимости. По словам президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, в условиях рыночной экономики государство не может искусственно регулировать цены на жилье.