СМИ: Зюганов призвал расследовать акции протеста

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Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов подчеркнул, что расследованием несанкционированных акций должна заниматься специальная комиссия Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов предложил создать специальную парламентскую комиссию для расследования несанкционированных акций, прошедших в некоторых российских регионах в выходные. Об этом рассказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил за созыв специальной парламентской комиссии», — написал Венедиктов в своем telegram-канале. По его информации, комиссия займется расследованием несанкционированных акций протеста, прошедших в России 23 января. Получить комментарий от самого Зюганова на момент публикации не удалось.

Ранее Зюганов сравнил Алексея Навального с бывшим главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. По словам коммуниста, за блогером стоит иностранная разведка, которая поддерживает его имидж, как оппозиционера. Зюганов подчеркнул, что подобный сценарий разворачивался и в 1990-х, когда Запад поддерживал Чубайса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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