Мошенники обманывают россиян «выплатами от Центробанка»

Новую уловку для обмана россиян начали испытывать мошенники. Они звонят и предлагают получить выплату от Банка России, которая якобы направлена на поддержку в период пандемии коронавируса.
Информацию мошенники разместили на Facebook. При переходе на объявления появляется лжеприказ от 20 января 2021 года, который гласит о единоразовой выплате за счет социальной выплаты от Центрального управления Банка РФ, пишет РИА «Новости». «Социальная выплата направляется на поддержание экономического положения граждан в момент эпидемии COVID-2019… [Размер выплаты составляет] 1 000 — 5 000 российских рублей на каждого члена семьи», — пишут мошенники. Уточняя, что окончательная сумма зависит от потребностей, которые «изучаются, исходя из ваших расходов». Чтобы получить выплату, мошенники убеждают россиян ввести на сайте данные карты с указанием CVC-кода.
В пресс-службе Центробанка отметили, что регулятор не проводит никаких выплат. «Данный сайт является мошенническим. Банк России проводит необходимые действия для блокировки указанного сайта», — отметили в пресс-службе ЦБ.
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