Родители-инвалиды вынуждены жить с ребенком в небольшой комнате в коммунальной квартире Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Семья Злоказовых из Кургана вынуждена ютиться в одной комнате в коммунальной квартире. Оба родителя — инвалиды, с ними проживает несовершеннолетний ребенок. В программе «Мужское Женское» на «Первом канале» Злоказовы рассказали, что соседи их в буквальном смысле выживают.

Наталья Залказова уже много лет не встает с постели. «Мои ноги и руки — мой супруг», — рассказала она. Евгений, муж Натальи, также признан инвалидом. Но не только инвалидность и жилая площадь около 10 кв.м омрачает жизнь семьи. Скандалы с соседями разгораются с каждым днем. Они заявляют, что не хотят жить рядом с Злоказовыми, а ребенка нужно отдать в роддом, где ему якобы будет лучше.

Соседка Елена заявила, что конфликта с ребенком у нее нет. Тем не менее, она действительно не рада такому соседству. «До трех часов они не спят, постоянно кричат, матерятся. Евгений курит в комнате, весь дым тянет сюда», — пояснила женщина. Ребенок, по ее словам, не реагирует на замечания, пакостит, ворует спички, ходит в туалет в подъезде.

Другая бывшая соседка Злоказовых рассказала, что сбежала из квартиры именно из-за них. «Если вы не можете воспитывать ребенка, он должен расти в детском доме», — заявила она.

За семьей закреплен социальный работник. «Мы знаем эту семью. Все там нормально. Ребенок учится сейчас в школе дистанционного обучения», — рассказали в организации соцобслуживания.

Ситуацией уже заинтересовались в региональном СУ СК. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области по данному факту организована доследственная проверка», — сообщили URA.RU в ведомстве. Силовики заявили, что проверят все факты, указанные в сюжете.