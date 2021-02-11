Экс-банкир: по кому ударит повышение лимита денежных переводов

Центробанк собирается поднять лимит банковских переводов до 150 тысяч рублей в день Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Повышение лимита на переводы денег из банка в банк до 150 тысяч рублей усилит контроль за доходами россиян, а также выведет из тени участников нелегального рынка экономики. Такой прогноз URA.RU сделал экс-член правления «Транскредитбанка» и «Балтийского банка», президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

11 февраля в Центробанке России выступили с идеей увеличить лимит на объем операций в системе быстрых платежей до 150 тысяч рублей в сутки. Экономист Косой уверен, что таким образом регулятор собирается сократить оборот наличных денег, которые дают развитие теневой экономике. «Любой безналичный перевод дает электронный след. Законопослушным плательщикам не стоит бояться — это позволит совершать меньше телодвижений, чтобы сделать перевод. А с точки зрения отслеживания денег в теневом секторе здесь прямо противоположная история», — сказал бывший банкир. Он подчеркнул, что в России достаточно развита система безналичных расчетов, поэтому для рядовых россиян повышение лимита на банковские переводы только улучшит сервис.

Директор института стратегического анализа компании «ФБК Грант Торнтон» Игорь Николаев добавил, что инициатива Центробанка поможет индивидуальным предпринимателем среднего класса. «Можно поднять и до 200 тысяч за день. Чем меньше мы снимаем, мы тем быстрее создаем базу для теневого рынка. Снятие запрета всегда обеляет рынок», — сказал URA.RU экономист.

С 10 января в России вступил в силу закон об усилении контроля операций с денежными средствами. Теперь власти могут следить за любыми операциями, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.