Экс-банкир: по кому ударит повышение лимита денежных переводов

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Центробанк собирается поднять лимит банковских переводов до 150 тысяч рублей в день Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Повышение лимита на переводы денег из банка в банк до 150 тысяч рублей усилит контроль за доходами россиян, а также выведет из тени участников нелегального рынка экономики. Такой прогноз URA.RU сделал экс-член правления «Транскредитбанка» и «Балтийского банка», президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

11 февраля в Центробанке России выступили с идеей увеличить лимит на объем операций в системе быстрых платежей до 150 тысяч рублей в сутки. Экономист Косой уверен, что таким образом регулятор собирается сократить оборот наличных денег, которые дают развитие теневой экономике. «Любой безналичный перевод дает электронный след. Законопослушным плательщикам не стоит бояться — это позволит совершать меньше телодвижений, чтобы сделать перевод. А с точки зрения отслеживания денег в теневом секторе здесь прямо противоположная история», — сказал бывший банкир. Он подчеркнул, что в России достаточно развита система безналичных расчетов, поэтому для рядовых россиян повышение лимита на банковские переводы только улучшит сервис.

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Директор института стратегического анализа компании «ФБК Грант Торнтон» Игорь Николаев добавил, что инициатива Центробанка поможет индивидуальным предпринимателем среднего класса. «Можно поднять и до 200 тысяч за день. Чем меньше мы снимаем, мы тем быстрее создаем базу для теневого рынка. Снятие запрета всегда обеляет рынок», — сказал URA.RU экономист.

С 10 января в России вступил в силу закон об усилении контроля операций с денежными средствами. Теперь власти могут следить за любыми операциями, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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