ЦБ придумал, как упростить переход клиентов из банка в банк

Центробанк предложил создать «универсальный платежный адрес» для россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Банк России собирается разработать механизм «универсального платежного адреса». По задумке регулятора, он должен упростить процедуру смены банка для клиентов и повысить конкуренцию.

Технические детали механизма не уточняются, но он может работать по аналогии с номером мобильного телефона, который заменяет номер банковского счета или карты. «Мне кажется, логично использовать тот же идентификатор и для всех остальных переводов физических лиц», — заявил РБК исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст

В документе Центробанка указано, что запуск «механизмов упрощенной и безбарьерной смены потребителем обслуживающего банка» должен поспособствовать развитию конкуренции. Также регулятор собирается развивать экосистему вокруг компании «Мир» и подключить госорганы к системе быстрых платежей.

Ранее Сбербанк предложил создать в России цифровой рубль, пишет агентство Nation News. В ЦБ не исключают, что таким способом можно будет выплачивать пенсии, уточняет «Национальная служба новостей». Вместе с тем, власти России с 2021 года усилят контроль за денежными операциями.