ЦБ повысит лимит на переводы денег из банка в банк

Центробанк увеличит лимит перевода денег между банками до 150 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центробанк РФ планирует увеличить лимит на объем операций в системе быстрых платежей до 150 тысяч рублей. Соответствующие изменения регулятор предложил внести в положение «О платежной системе Банка России».

«Лимиты на объем операций в Системе быстрых платежей (СБП) в сутки, которые банки устанавливают для своих клиентов, должны быть не менее 150 тыс. рублей», — говорится в проекте постановления Цетробанка. Таким образом, все финорганизации страны должны скорректировать свои лимиты до 1 октября этого года.

Кроме того, с 1 апреля этого года российские банки должны будут предоставить своим клиентам возможность оплаты товаров и услуг с помощью мобильного приложения системы быстрых платежей. Это приложение предлагает единую площадку для оплаты для всех торгово-сервисных предприятий страны.