ЦБ повысит лимит на переводы денег из банка в банк

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Центробанк увеличит лимит перевода денег между банками до 150 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центробанк РФ планирует увеличить лимит на объем операций в системе быстрых платежей до 150 тысяч рублей. Соответствующие изменения регулятор предложил внести в положение «О платежной системе Банка России».

«Лимиты на объем операций в Системе быстрых платежей (СБП) в сутки, которые банки устанавливают для своих клиентов, должны быть не менее 150 тыс. рублей», — говорится в проекте постановления Цетробанка. Таким образом, все финорганизации страны должны скорректировать свои лимиты до 1 октября этого года.

Кроме того, с 1 апреля этого года российские банки должны будут предоставить своим клиентам возможность оплаты товаров и услуг с помощью мобильного приложения системы быстрых платежей. Это приложение предлагает единую площадку для оплаты для всех торгово-сервисных предприятий страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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