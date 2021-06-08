В Минздраве РФ предупредили о ревакцинации после «Спутника V»

Тем, кто поставил вакцину от коронавируса «Спутник V», возможно, понадобится ревакцинация другим препаратом. Такое предположение сделал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.
«Как прогнозируют наши уважаемые ученые, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем „Спутник V“, а именно „Ковиваком“ или „Эпиваккороной“, но в данном направлении исследования еще идут», — сообщил замминистра во время выступления на пленарном заседании в Госдуме. Трансляция велась на сайте нижней палаты. По словам Гриднева, сейчас наращивается производство других вакцин.
На Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин рассказал о побочных эффектах, с которыми сталкиваются люди, поставившие вакцину «Спутник V». По его словам, они минимальны — всего лишь повышение температуры на пару часов, сообщает «Пятый канал». Летальных исходов, как сообщил президент, не было.
Руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что стоимость «Спутника V» с учетом доставки составляет около 900 рублей. Все это оплачивается государством, передает телеканал 360.
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