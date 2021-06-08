В Минздраве РФ предупредили о ревакцинации после «Спутника V»

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Как заявил Олег Гриднев, после прививки «Спутником V» может потребоваться ревакцинация «Ковиваком» или «Эпиваккороной» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Тем, кто поставил вакцину от коронавируса «Спутник V», возможно, понадобится ревакцинация другим препаратом. Такое предположение сделал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

«Как прогнозируют наши уважаемые ученые, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем „Спутник V“, а именно „Ковиваком“ или „Эпиваккороной“, но в данном направлении исследования еще идут», — сообщил замминистра во время выступления на пленарном заседании в Госдуме. Трансляция велась на сайте нижней палаты. По словам Гриднева, сейчас наращивается производство других вакцин.

На Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин рассказал о побочных эффектах, с которыми сталкиваются люди, поставившие вакцину «Спутник V». По его словам, они минимальны — всего лишь повышение температуры на пару часов, сообщает «Пятый канал». Летальных исходов, как сообщил президент, не было.

Руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что стоимость «Спутника V» с учетом доставки составляет около 900 рублей. Все это оплачивается государством, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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