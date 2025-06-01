Силовики опрашивают водителя фуры после атаки дронов в Иркутской области

Сотрудники полиции опрашивают водителя грузовика после атаки беспилотников в поселке Средний Усольского района Иркутской области. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Сотрудники силовых ведомств работают с водителем фуры», — уточнил источник «Интерфакса». Официального подтверждения пока не поступало.
Ранее в Иркутской области произошла первая в Сибири атака дронов на военную часть в поселке Средний. Беспилотники были запущены из фуры, которую затем блокировали силовики. Водителя грузовика успели эвакуировать до возгорания машины с оставшимися дронами, сейчас он находится под допросом. Одновременно атакам БПЛА подверглась и Мурманская область.
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