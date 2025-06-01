Силовики опрашивают водителя фуры после атаки дронов в Иркутской области

«Интерфакс»: водитель фуры, из которой был запуск БПЛА, дает показания
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Атака дронов прошла в Иркутской области этим днем
Атака дронов прошла в Иркутской области этим днем Фото:

Сотрудники полиции опрашивают водителя грузовика после атаки беспилотников в поселке Средний Усольского района Иркутской области. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники силовых ведомств работают с водителем фуры», — уточнил источник «Интерфакса». Официального подтверждения пока не поступало.

Ранее в Иркутской области произошла первая в Сибири атака дронов на военную часть в поселке Средний. Беспилотники были запущены из фуры, которую затем блокировали силовики. Водителя грузовика успели эвакуировать до возгорания машины с оставшимися дронами, сейчас он находится под допросом. Одновременно атакам БПЛА подверглась и Мурманская область.

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Сотрудники полиции опрашивают водителя грузовика после атаки беспилотников в поселке Средний Усольского района Иркутской области. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Сотрудники силовых ведомств работают с водителем фуры», — уточнил источник «Интерфакса». Официального подтверждения пока не поступало. Ранее в Иркутской области произошла первая в Сибири атака дронов на военную часть в поселке Средний. Беспилотники были запущены из фуры, которую затем блокировали силовики. Водителя грузовика успели эвакуировать до возгорания машины с оставшимися дронами, сейчас он находится под допросом. Одновременно атакам БПЛА подверглась и Мурманская область.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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