Гастроэнтеролог назвала 5 продуктов, вызывающих ожирение у детей

Йогурты и сладости вызывают ожирение, заявила диетолог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ожирение и сахарный диабет становятся новой эпидемией, которую вызывают преимущественно несколько продуктов — сладости, чипсы, полуфабрикаты, а также йогурты и творожки с добавками. Так считает врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

«Очень часто родители сами подсаживают детей на такие продукты. Это йогурты, различные творожки с добавками, которые добавляют калорийность при маленьком объеме. В список продуктов попадают все промышленные сладости из-за большой концентрации рафинированного сахара, муки высшего сорта и безумного количества жиров», — пояснила собеседница «Ридуса».

Про вред для здоровья от газировки и чипсов уже знают все, но проблема никак не решается, жалуется врач. Также набору веса способствует и употребление в пищу мясных полуфабрикатов. «Сосиски должны быть доступными. Они не могут делаться из чистой говядины или мяса куриной грудки, поэтому туда добавляется мясо механической обвалки дешевое», — подчеркнула гастроэнтеролог.

По словам диетолога, дети мало едят домашней пищи и всегда между более здоровой альтернативой и промышленной едой будет выбирать второе, потому что рецепторы уже приучены к этому. Однако ситуацию можно изменить, если правильный рацион питания будут соблюдать все члены семьи.

Ранее Минздрав предоставил статистику, согласно которой количество детей с ожирением за 30 лет увеличилось в 5,5 раз. В 1991 году на учете стояли 68 тысяч детей с ожирением в возрасте до 14 лет. В 2019 году число полных детей возросло до 367,6 тысячи.