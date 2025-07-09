Зеленский сменил послов в пяти странах: кому еще грозит отставка

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых послов страны в пяти государствах, включая Канаду, Бельгию и Швецию. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники.
«Президент Владимир Зеленский подписал указы на назначение пяти новых послов Украины в ряде стран», — говорится в сообщении. По информации издания, новым послом Украины в Канаде стал Андрей Плахотнюк, в Бельгии — Светлана Залищук, а в Швеции — Ярослав Мельник. Официальный указ главы государства о кадровых перестановках пока не опубликован.
В «Зеркале недели» уточнили, что назначения еще двух послов также состоялись, однако в какие страны — не уточняется. «18–22 июля в Киеве пройдет ежегодное собрание послов, и новые назначения, вероятно, официально произойдут до этого мероприятия», — отметили журналисты.
Издание также сообщает, что в ближайшее время ожидается замена украинских послов еще в 15 странах. Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял о планах провести масштабную ротацию дипломатического корпуса, в том числе в странах G7 и G20. Это означает возможную отставку действующих послов Украины в США Оксаны Маркаровой и в Великобритании Валерия Залужного, передает «Царьград». По данным «Общественного. Новости», Зеленский уже уведомил Маркарову о предстоящей замене.
В качестве претендентов на пост главы украинской дипломатической миссии в США СМИ и депутаты Верховной рады называют министра обороны Рустема Умерова, вице-премьеров Юлию Свириденко и Ольгу Стефанишину, а также премьер-министра Дениса Шмыгаля. По сведениям источников, перестановки на ключевых посольских должностях могут быть проведены уже на следующей неделе. Кроме того, в правительстве Украины также ожидаются кадровые изменения, включая возможную отставку Шмыгаля.
Ранее политолог Владимир Скачко заявил, что Зеленский планирует заменить послов в 20 странах, чтобы укрепить проукраинские настроения в Европе и помочь вывести капитал в офшоры. По словам эксперта, новая дипломатия необходима Украине для обеспечения поддержки и увеличения военных поставок для ВСУ, передает деловое издание «Взгляд».
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