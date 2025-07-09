Правительство Великобритании систематически выступает с русофобскими заявлениями, делая это, якобы, прикрывшись заботой о своих гражданах. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сообщила, что «раскручивание антироссийской истерии» началось еще до специальной военной операции.
«Задолго до начала специальной военной операции британская верхушка взяла курс на планомерное раскручивание антироссийской истерии, регулярно вбрасывая в публичное пространство русофобские провокации… Каждый раз все это прикрывается мнимой заботой о национальной безопасности Британии», — сказала Захарова в ходе брифинга. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24».
По мнению Захаровой, Британия превращается в полицейское государство, где власти бесконтрольно преследуют своих граждан и подавляют их права и свободы. С 1 июля против России действует схема FIRS, направленная на обеспечение контроля за иностранным влиянием. Согласно схеме, граждане обязаны декларировать свою деятельность, которая осуществляется в сотрудничестве с другими странами.
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