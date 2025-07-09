Защита главы Гагаузии Гуцул запросила отвод судьи

Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул подала ходатайство об отводе судьи, который рассматривает запрос прокуратуры о продлении домашнего ареста. О своем решении рассказала сама адвокат Наталья Байрам.
«Подали запрос об отводе судьи, в заседании объявлен перерыв», — заявила Байрам. Ее слова передает РИА Новости.
Евгения Гуцул возглавила Гагаузскую автономию после победы на выборах в 2023 году, что обострило отношения с центральными властями Молдавии из-за ее пророссийской позиции. В марте 2024 года ее задержали в аэропорту Кишинева и поместили под арест.
Прокуратура просила для Гуцул девять лет лишения свободы по обвинению в незаконном финансировании, а также лишить ее права занимать руководящие должности на протяжении пяти лет. В отношении Гуцул в Молдове возбуждены уголовные производства по подозрению в причастности к противоправной финансовой деятельности, связанной с партией «Шор», деятельность которой в стране запрещена. Следствие считает, что указанные нарушения имели место, в частности, при финансировании избирательной кампании на выборах главы Гагаузии в 2023 году.
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