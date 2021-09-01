Путин привел своего отца в пример человеческой дружбы

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о настоящей дружбе, привел в пример историю своего отца во время Великой Отечественной войны. Глава государства на встрече со школьниками на форуме «Новые знания» заявил, что дружба напрямую связана с готовностью чем-то жертвовать.
«Отец у меня участник Великой Отечественной войны, воевал в том числе и на Ленинградском фронте, на так называемом Невском пятачке. Место представляло собой маленький участок земли на одном из берегов Невы. <…> Вообще такая мясорубка. Немецкие войска стояли чуть выше, и они реку простреливали, этот маленький клочок», — описал события глава государства. Трансляцию форума вел телеканал «Россия 24».
Путин продолжил рассказ тем, что его отец был ранен, а выжить там было сложно. Для того, чтобы отец остался жив, его было необходимо переправить в госпиталь, пояснил президент. «И оказалось, что рядом с ним воевал его сосед по дому, по квартире. Друг. Он его взял и потащил, рискуя собственной жизнью. Перетащил на другую сторону реки Невы, доставил в госпиталь, сдал, обнял и сказал: „Ну, прощай. Ты будешь жить. А я возвращаюсь. Иду умирать“», — процитировал глава государства. Это и есть, по мнению Владимира Путина, настоящая дружба и чувство долга — перед другом и перед Родиной.
История закончилась тем, что в 60-х годах прошлого века отец Путина случайно встретил своего друга в магазине. «Вот эти мощные порывы — не всегда, но очень часто — не просто спасают людей, а делают их выше, помогают побеждать», — заключил президент.
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