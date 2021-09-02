В Совфеде заявили об иностранном давлении на российских силовиков

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Виды, здания, министерства. Москва, совет федерации, совфед
В Совете Федерации заявили о давлении на правоохранительную систему РФ из-за рубежа Фото:

Установлены факты попыток давления на правоохранительную систему РФ из-за рубежа. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Кроме попыток вмешательства в электоральный суверенитет комиссией были установлены случаи давления на российскую судебную и правоохранительные системы, подстрекательства к противоправным акциям, инспирирование беспорядков, оправдание экстремистской и террористической деятельности», — приводит слова Владимира Джабарова РИА «Нововсти». По его словам, попытки вмешательства исходят со стороны Запада.

Ранее Владимир Джабаров заявлял, что страны НАТО начали вмешиваться в выборы депутатов Госдумы. Также о вмешательстве США в российские выборы высказался председатель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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