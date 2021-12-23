После новогодних праздников у россиян повышается работоспособность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России нельзя сокращать новогодние выходные, поскольку после них у россиян повышается работоспособность. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

«Я приветствую длинные каникулы. Считаю, что это хорошее переключение, разгрузка и время побыть с семьей. Я считаю, что после каникул у людей повышаются работоспособность и общий тонус. Понятно, что это дороговато работодателю, но за счет того, что существуют январские, майские и ноябрьские праздники, люди реже в отпуска ходят», — сказал Денис Кравченко.

Депутат Госдумы отметил, что каждый сам вправе выбирать, как он проведет новогодние выходные. «Это, может, не экономическое обоснование, но я сторонник таких длинных январских выходных и считаю, что это нормально. Кто погуляет, кто спортом позанимается, кто будет все выходные пить — это зависит от воспитания и мировоззрения людей», — заключил парламентарий.

Новогодние каникулы в России в 2022 году продлятся десять дней. Россияне будут отдыхать с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022-го.