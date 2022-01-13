Ингушский экс-чиновник на камеру извинился перед Кадыровым

Хадзиев заявил, что признает вину и просит у Кадырова прощения за свое высказывание. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший начальник Управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзиев принес извинения главе Чеченской республики Рамзану Кадырову и чеченскому народу. Об этом стало известно из видео, размещенного в соцсетях. На записи Хадзиев приносит свои извинения.

«Я приношу извинения чеченскому народу и Рамзану Кадырову лично», — сказал Хадзиев на видео, которые было выложено в instagram-аккаунте «Грозный информ».

Это произошло на фоне конфликта, возникшего после того, как бывший высокопоставленный чиновник Ингушетии Яхья Хадзиев извинился перед своим тейпом за то, что обнял Кадырова во время поездки в Чечню, пишет lenta.ru .«Я поступил неправильно, поприветствовав и обняв его. Простите меня ради Всевышнего. Я не подозревал, что это будет так неприятно для вас», — извинился Хадзиев.

Ранее власти Чечни призвали распространить практику извинения на камеру в РФ. По мнению чеченского вице-премьера Джамбулата Умарова, публичное извинение является важным моральным наказанием, которое поможет победить преступность в стране.

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