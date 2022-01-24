Премьер Британии: Украина станет для России новой Чечней

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Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг великобритании
Война на Украине будет болезненной и кровавой, заявил Борис Джонсон Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Эскалация конфликта на Украине приведет к тому, что страна станет для России «второй Чечней». Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Мы должны донести сообщение, что вторжение на Украину будет болезненным, кровавым делом. Крайне важно, чтобы люди в России понимали, что это может стать новой Чечней. Я был на Украине несколько раз. Я немного знаю людей это страны, они будут бороться», — передает слова Джонсона РИА «Новости».

Ранее в Кремле сообщили, что Украина готовится к наступательным действиям на Донбассе. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе находится американское оружие, которые будет использоваться Киевом для наступления, пишет RT. Войска Донецкой и Луганской народных республик приведены в режим полной боевой готовности, сообщает «Национальная служба новостей».

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Эскалация конфликта на Украине приведет к тому, что страна станет для России «второй Чечней». Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Мы должны донести сообщение, что вторжение на Украину будет болезненным, кровавым делом. Крайне важно, чтобы люди в России понимали, что это может стать новой Чечней. Я был на Украине несколько раз. Я немного знаю людей это страны, они будут бороться», — передает слова Джонсона РИА «Новости». Ранее в Кремле сообщили, что Украина готовится к наступательным действиям на Донбассе. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе находится американское оружие, которые будет использоваться Киевом для наступления, пишет RT. Войска Донецкой и Луганской народных республик приведены в режим полной боевой готовности, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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