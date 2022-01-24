Премьер Британии: Украина станет для России новой Чечней

24 января 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

Война на Украине будет болезненной и кровавой, заявил Борис Джонсон Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Эскалация конфликта на Украине приведет к тому, что страна станет для России «второй Чечней». Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Мы должны донести сообщение, что вторжение на Украину будет болезненным, кровавым делом. Крайне важно, чтобы люди в России понимали, что это может стать новой Чечней. Я был на Украине несколько раз. Я немного знаю людей это страны, они будут бороться», — передает слова Джонсона РИА «Новости». Ранее в Кремле сообщили, что Украина готовится к наступательным действиям на Донбассе. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе находится американское оружие, которые будет использоваться Киевом для наступления, пишет RT. Войска Донецкой и Луганской народных республик приведены в режим полной боевой готовности, сообщает «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Эскалация конфликта на Украине приведет к тому, что страна станет для России «второй Чечней». Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Мы должны донести сообщение, что вторжение на Украину будет болезненным, кровавым делом. Крайне важно, чтобы люди в России понимали, что это может стать новой Чечней. Я был на Украине несколько раз. Я немного знаю людей это страны, они будут бороться», — передает слова Джонсона РИА «Новости». Ранее в Кремле сообщили, что Украина готовится к наступательным действиям на Донбассе. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в регионе находится американское оружие, которые будет использоваться Киевом для наступления, пишет RT. Войска Донецкой и Луганской народных республик приведены в режим полной боевой готовности, сообщает «Национальная служба новостей».