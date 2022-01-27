Дипломат обвинил Киев в нагнетании обстановки вокруг Украины

28 января 2022 в 05:10 Размер текста - 17 +

Чижов: Украина хочет сохранить транзитный маршрут для российского газа через свою территорию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Киев не в первый раз нагнетает ситуацию вокруг Украины. В этот раз это делается для того, чтобы сохранить транзитный маршрут по своей территории для российского газа. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. «Что касается нагнетания ситуации вокруг Украины, хотел бы заметить, что это делается Киевом не впервые, в том числе с целью всеми способами сохранить транзитный маршрут по своей территории для российского газа», — сказал он, пишут «Известия». Он подчеркнул, что «Россия не предпринимает шагов, ведущих к эскалации напряженности вокруг Украины». Он считает, что политизация украинского вопроса в равной степени противоречит экономическим интересам России и ЕС. По его словам, это может навредить как бизнесу, так и простым гражданам. По его словам, обострение обстановки на Украине зависит от благоразумия и прагматизма европейцев. Он подчеркнул, что Москва рассчитывает, что западные партнеры удержатся от дальнейшей политизации энергосотрудничества и не станут сами себе «стрелять в ногу», вводя санкции против «Северного потока — 2». По мнению главы компании «Нафтогаз» Юрия Витренко, Украина пока не может обеспечить поступление газа из альтернативных источников. Так, чтобы получить газ из Польши, необходима модернизация системы газопроводов. Он добавил, что для это нужны инвестиции от польских властей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Киев не в первый раз нагнетает ситуацию вокруг Украины. В этот раз это делается для того, чтобы сохранить транзитный маршрут по своей территории для российского газа. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. «Что касается нагнетания ситуации вокруг Украины, хотел бы заметить, что это делается Киевом не впервые, в том числе с целью всеми способами сохранить транзитный маршрут по своей территории для российского газа», — сказал он, пишут «Известия». Он подчеркнул, что «Россия не предпринимает шагов, ведущих к эскалации напряженности вокруг Украины». Он считает, что политизация украинского вопроса в равной степени противоречит экономическим интересам России и ЕС. По его словам, это может навредить как бизнесу, так и простым гражданам. По его словам, обострение обстановки на Украине зависит от благоразумия и прагматизма европейцев. Он подчеркнул, что Москва рассчитывает, что западные партнеры удержатся от дальнейшей политизации энергосотрудничества и не станут сами себе «стрелять в ногу», вводя санкции против «Северного потока — 2». По мнению главы компании «Нафтогаз» Юрия Витренко, Украина пока не может обеспечить поступление газа из альтернативных источников. Так, чтобы получить газ из Польши, необходима модернизация системы газопроводов. Он добавил, что для это нужны инвестиции от польских властей.