Экс-юрист ПФР назвал условия для перерасчета пенсий в 2022 году

03 февраля 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

Женщины могут зачесть отпуск по уходу за ребенком в свой стаж или обменять его на пенсионные баллы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Женщина может увеличить свою пенсию за счет отпуска по уходу за ребенком. Об это рассказала бывший сотрудник Пенсионного фонда РФ, юрист Ирина Сивакова. Кроме того, этот период можно учитывать для досрочного выхода на пенсию. «За последнее время пенсионное законодательство стало занижать значение столь важной для женщины роли в обществе, как материнство. Но, тем не менее, все же можно выделить несколько случаев, когда женщине должны пересчитать пенсию за детей в сторону увеличения», — пишет в своей группе «Юридические тонкости» в социальной сети «Вконтакте» Ирина Сивакова. Так, например, женщины, которые находились в отпуске по уходу за ребенком в течение пяти лет до 2002 года, могут заменить эти месяцы на периоды работы. Это позволяет повысить зарплатный коэффициент до 1,2 балла и получить перерасчет пенсии. Кроме того, отпуск по уходу за ребенком можно включить в льготный стаж для выхода на досрочную пенсию. До октября 1992 года закон позволял включать отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет и неоплачиваемый отпуск до 3 лет в специальный стаж работы. Если женщина ушла в отпуск по уходу за ребенком до того, как эту норму отменили, то весь его период включается в льготный стаж. Соответствующее решение принял Верховный суд РФ. Новость по теме Работающим пенсионерам назвали способ получить индексацию. Объяснение заслуженного юриста РФ Сивакова отметила, что таким образом можно увеличить и северный стаж, который дает право на пожизненную доплату к пенсии. Кроме того, если с учетом отпуска по уходу за ребенком у женщины наберется необходимый северный стаж на 1 января 2002 года, она получает повышенный зарплатный коэффициент. Это позволяет пересчитать пенсию в сторону повышения. Если ребенок родился после 2002 года, то женщине будут начислены пенсионные баллы за период отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. До 2002 года она может учесть этот период в свой стаж, либо обменять его на баллы. Кроме того, на доплату к пенсии могут рассчитывать женщины, у которой есть иждивенцы. Это касается несовершеннолетних детей, недееспособных детей инвалидов и учащихся очного отделения до 23 лет. При этом не имеет значения, получает ли при этом пенсию ребенок. По решению Верховного суда РФ, в этом случае он все равно признается иждивенцем. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в России на 8,6%. Госдума РФ рассмотрела и одобрила поправки сразу в трех чтениях. До этого, 1 января 2022 года, пенсии были проиндексированы на 5,9%, поскольку изначальный прогноз инфляции на 2021 год составлял около 4%, передает «Национальная служба новостей». В результате повышения страховая пенсия по старости составит в среднем 18 984 рубля — это примерно на 1,5 тысячи рублей больше, чем было ранее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Женщина может увеличить свою пенсию за счет отпуска по уходу за ребенком. Об это рассказала бывший сотрудник Пенсионного фонда РФ, юрист Ирина Сивакова. Кроме того, этот период можно учитывать для досрочного выхода на пенсию. «За последнее время пенсионное законодательство стало занижать значение столь важной для женщины роли в обществе, как материнство. Но, тем не менее, все же можно выделить несколько случаев, когда женщине должны пересчитать пенсию за детей в сторону увеличения», — пишет в своей группе «Юридические тонкости» в социальной сети «Вконтакте» Ирина Сивакова. Так, например, женщины, которые находились в отпуске по уходу за ребенком в течение пяти лет до 2002 года, могут заменить эти месяцы на периоды работы. Это позволяет повысить зарплатный коэффициент до 1,2 балла и получить перерасчет пенсии. Кроме того, отпуск по уходу за ребенком можно включить в льготный стаж для выхода на досрочную пенсию. До октября 1992 года закон позволял включать отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет и неоплачиваемый отпуск до 3 лет в специальный стаж работы. Если женщина ушла в отпуск по уходу за ребенком до того, как эту норму отменили, то весь его период включается в льготный стаж. Соответствующее решение принял Верховный суд РФ. Сивакова отметила, что таким образом можно увеличить и северный стаж, который дает право на пожизненную доплату к пенсии. Кроме того, если с учетом отпуска по уходу за ребенком у женщины наберется необходимый северный стаж на 1 января 2002 года, она получает повышенный зарплатный коэффициент. Это позволяет пересчитать пенсию в сторону повышения. Если ребенок родился после 2002 года, то женщине будут начислены пенсионные баллы за период отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет. До 2002 года она может учесть этот период в свой стаж, либо обменять его на баллы. Кроме того, на доплату к пенсии могут рассчитывать женщины, у которой есть иждивенцы. Это касается несовершеннолетних детей, недееспособных детей инвалидов и учащихся очного отделения до 23 лет. При этом не имеет значения, получает ли при этом пенсию ребенок. По решению Верховного суда РФ, в этом случае он все равно признается иждивенцем. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в России на 8,6%. Госдума РФ рассмотрела и одобрила поправки сразу в трех чтениях. До этого, 1 января 2022 года, пенсии были проиндексированы на 5,9%, поскольку изначальный прогноз инфляции на 2021 год составлял около 4%, передает «Национальная служба новостей». В результате повышения страховая пенсия по старости составит в среднем 18 984 рубля — это примерно на 1,5 тысячи рублей больше, чем было ранее.