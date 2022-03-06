Пушилин: Украина планировала атаковать Крым в 2022 году

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Денис Пушилин сделал заявление об атаках на Крым и ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдаты Вооруженных сил Украины хотели атаковать Крым и Донецкую народную республику. Атаку должны были провести весной этого года. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

«Украинские военные планировали атаковать Крым и Донбасс весной 2022 года», — заявил он. Слова Пушилина приводит telegram-канал РИА «Новости».

Ранее глава ДНР отмечал, что украинский режим доживает последние дни. Это агония с попыткой нанести как можно больше ущерба, добавил он.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.

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Солдаты Вооруженных сил Украины хотели атаковать Крым и Донецкую народную республику. Атаку должны были провести весной этого года. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин. «Украинские военные планировали атаковать Крым и Донбасс весной 2022 года», — заявил он. Слова Пушилина приводит telegram-канал РИА «Новости». Ранее глава ДНР отмечал, что украинский режим доживает последние дни. Это агония с попыткой нанести как можно больше ущерба, добавил он. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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