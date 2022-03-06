Пушилин: Украина планировала атаковать Крым в 2022 году

Денис Пушилин сделал заявление об атаках на Крым и ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Солдаты Вооруженных сил Украины хотели атаковать Крым и Донецкую народную республику. Атаку должны были провести весной этого года. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

«Украинские военные планировали атаковать Крым и Донбасс весной 2022 года», — заявил он. Слова Пушилина приводит telegram-канал РИА «Новости» .

Ранее глава ДНР отмечал, что украинский режим доживает последние дни. Это агония с попыткой нанести как можно больше ущерба, добавил он.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории ДНР и ЛНР со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям.