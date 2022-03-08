08 марта 2022

На Украине ввели режим тишины, войска РФ продолжают продвигаться. Что известно к вечеру 8 марта

© Служба новостей «URA.RU»
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Военные РФ взяли под контроль еще два населенных пункта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска продолжили продвижение на Украине и взяли под контроль еще два населенных пункта. На Украине продолжился режим тишины, начавшийся в понедельник. URA.RU сообщает основные события о ходе спецоперации к вечеру 8 марта.

  • Россия 8 марта объявила режим тишины на Украине для эвакуации мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя. Обстановка приобрела характер гуманитарной катастрофы из-за неспособности Украины обеспечить работу гумкоридоров, сообщили в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию;
  • В РФ и Украине прокомментировали итоги переговоров, руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский разочарован прошедшим обсуждением. Член украинской делегации также отметил, что третий раунд переговоров не дал существенных результатов;
  • Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность признания Крыма, Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, обсуждение с Россией продолжится, пока ситуацию не урегулируют;
  • Подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенные пункты Передовое и Карьерная, а войска Луганской народной республики — Пудовку и Нижнее. Народная милиция Донецкой народной республики установила контроль над пунктами Оленевка, Польное и Южнодонбасское, военные ДНР продвинулись в Мариуполе на 800-900 километров;
  • В Минобороны РФ сообщили, что 2,5 млн украинцев попросили Россию об эвакуации. Мирные граждане готовы бежать из страны из-за страха, даже не имея необходимых условий для этого, сказал URA.RU рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

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Российские войска продолжили продвижение на Украине и взяли под контроль еще два населенных пункта. На Украине продолжился режим тишины, начавшийся в понедельник. URA.RU сообщает основные события о ходе спецоперации к вечеру 8 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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