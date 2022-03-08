Военные РФ взяли под контроль еще два населенных пункта
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска продолжили продвижение на Украине и взяли под контроль еще два населенных пункта. На Украине продолжился режим тишины, начавшийся в понедельник. URA.RU сообщает основные события о ходе спецоперации к вечеру 8 марта.
- Россия 8 марта объявила режим тишины на Украине для эвакуации мирных жителей из Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Мариуполя. Обстановка приобрела характер гуманитарной катастрофы из-за неспособности Украины обеспечить работу гумкоридоров, сообщили в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию;
- В РФ и Украине прокомментировали итоги переговоров, руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский разочарован прошедшим обсуждением. Член украинской делегации также отметил, что третий раунд переговоров не дал существенных результатов;
- Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность признания Крыма, Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, обсуждение с Россией продолжится, пока ситуацию не урегулируют;
- Подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенные пункты Передовое и Карьерная, а войска Луганской народной республики — Пудовку и Нижнее. Народная милиция Донецкой народной республики установила контроль над пунктами Оленевка, Польное и Южнодонбасское, военные ДНР продвинулись в Мариуполе на 800-900 километров;
- В Минобороны РФ сообщили, что 2,5 млн украинцев попросили Россию об эвакуации. Мирные граждане готовы бежать из страны из-за страха, даже не имея необходимых условий для этого, сказал URA.RU рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
Подписывайтесь на URA.RU в