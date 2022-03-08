Военный эксперт: мирное население Украины бежит от страха

08 марта 2022 в 20:14 Размер текста - 17 +

Миллионы человек просят Россию их эвакуировать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Граждане Украины бегут из страны от страха, даже не имея необходимого минимума. Об этом URA.RU рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. «Совершенно определенно, что наступает очередная уже более продвинутая фаза агонии киевского режима. Часть убежала, причем бегут все те, кто могут сбежать за границу прежде всего. Но теперь уже и побежали те, кто не имеет никаких условий для побега, просто от страха», — сказал Алексей Подберезкин. По его словам, для военных, участвующих в спецоперации время тишины, пока людей выводят по гуманитарным коридорам полезно. «Нельзя все время наступать, все время без сна и перерывов находиться в движении. Тем более, что погода достаточно холодная. Нахождение на броне в окопе это серьезное испытание для организма», — отметил директор центра. Он считает, что скоро наступит переломный момент в операции. «Как мы видим украинская сторона не стремится разрешить своим гражданам попасть в безопасное место. Я думаю, что эта история скоро станет для всех очевидной и вытеснение будет заменено освобождением блокированных городов. Эта фаза неизбежно наступит, и будет означать решительный перелом в ходе операции», — подчеркнул Подберезкин. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификациюи страны. В Минобороны РФ подчеркивают, что российские вооруженные силы действуют аккуратно, не причиняя вреда мирным жителям. По сообщениям ведомства, более двух миллионов человек попросили Россию об эвакуации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Граждане Украины бегут из страны от страха, даже не имея необходимого минимума. Об этом URA.RU рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. «Совершенно определенно, что наступает очередная уже более продвинутая фаза агонии киевского режима. Часть убежала, причем бегут все те, кто могут сбежать за границу прежде всего. Но теперь уже и побежали те, кто не имеет никаких условий для побега, просто от страха», — сказал Алексей Подберезкин. По его словам, для военных, участвующих в спецоперации время тишины, пока людей выводят по гуманитарным коридорам полезно. «Нельзя все время наступать, все время без сна и перерывов находиться в движении. Тем более, что погода достаточно холодная. Нахождение на броне в окопе это серьезное испытание для организма», — отметил директор центра. Он считает, что скоро наступит переломный момент в операции. «Как мы видим украинская сторона не стремится разрешить своим гражданам попасть в безопасное место. Я думаю, что эта история скоро станет для всех очевидной и вытеснение будет заменено освобождением блокированных городов. Эта фаза неизбежно наступит, и будет означать решительный перелом в ходе операции», — подчеркнул Подберезкин. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификациюи страны. В Минобороны РФ подчеркивают, что российские вооруженные силы действуют аккуратно, не причиняя вреда мирным жителям. По сообщениям ведомства, более двух миллионов человек попросили Россию об эвакуации.