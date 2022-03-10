Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что новые санкции Великобритании лишили его мечты съездить в эту страну. Об этом глава Чечни написал в своем telegram-канале.
«У меня была мечта. Ждал с трепетом дня, когда она осуществится. Я хотел поехать в Великобританию. Видимо, не станут эти мечты реальностью. Лишили меня этой возможности Борис Джонсон и его команда. Что же я дальше делать-то буду? Как жить дальше?» — написал Кадыров.
Ранее Евросоюз ввел новые персональные санкции против 160 россиян из-за спецоперации РФ на Украине. Санкции также решила ввести Япония, пишет RT. Рамзан Кадыров высмеял введенные против него ограничения, пишет телеканал 360.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что новые санкции Великобритании лишили его мечты съездить в эту страну. Об этом глава Чечни написал в своем telegram-канале. «У меня была мечта. Ждал с трепетом дня, когда она осуществится. Я хотел поехать в Великобританию. Видимо, не станут эти мечты реальностью. Лишили меня этой возможности Борис Джонсон и его команда. Что же я дальше делать-то буду? Как жить дальше?» — написал Кадыров. Ранее Евросоюз ввел новые персональные санкции против 160 россиян из-за спецоперации РФ на Украине. Санкции также решила ввести Япония, пишет RT. Рамзан Кадыров высмеял введенные против него ограничения, пишет телеканал 360.