Кадыров пожаловался, что Великобритания лишила его мечты. «Как жить дальше?»

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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров признался, что хотел побывать в Великобритании Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что новые санкции Великобритании лишили его мечты съездить в эту страну. Об этом глава Чечни написал в своем telegram-канале.

«У меня была мечта. Ждал с трепетом дня, когда она осуществится. Я хотел поехать в Великобританию. Видимо, не станут эти мечты реальностью. Лишили меня этой возможности Борис Джонсон и его команда. Что же я дальше делать-то буду? Как жить дальше?» — написал Кадыров.

Ранее Евросоюз ввел новые персональные санкции против 160 россиян из-за спецоперации РФ на Украине. Санкции также решила ввести Япония, пишет RT. Рамзан Кадыров высмеял введенные против него ограничения, пишет телеканал 360.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что новые санкции Великобритании лишили его мечты съездить в эту страну. Об этом глава Чечни написал в своем telegram-канале. «У меня была мечта. Ждал с трепетом дня, когда она осуществится. Я хотел поехать в Великобританию. Видимо, не станут эти мечты реальностью. Лишили меня этой возможности Борис Джонсон и его команда. Что же я дальше делать-то буду? Как жить дальше?» — написал Кадыров. Ранее Евросоюз ввел новые персональные санкции против 160 россиян из-за спецоперации РФ на Украине. Санкции также решила ввести Япония, пишет RT. Рамзан Кадыров высмеял введенные против него ограничения, пишет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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