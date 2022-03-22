«Детский мир» заморозил цены на одежду и обувь на 3 месяца

«Детский мир» зафиксировал на уровне января цены на одежду и обувь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сеть магазинов «Детский мир» в России зафиксировала цены на одежду и обувь январского уровня на три месяца. Данное решение было принято после совещания ретейлера с представителями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

«По результатам ряда совещаний „Детский мир“ проинформировал ФАС России о том, что на три месяца фиксирует цены на отдельные позиции товаров в категориях „одежда“ и „обувь“ на уровне января 2022 года. Ретейлер принял решение о добровольном ограничении наценок на некоторые группы товаров для поддержки населени», — сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В правительстве РФ ранее уже сообщали, что подготовили план действий в условиях санкций. Для поддержки экономики разработали более 100 инициатив без учета тех, которые уже приняты и реализуются. На это направят около 1 трлн рублей. США и Евросоюз начали вводить жесткие санкции против России после того, как Россия объявила спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии.

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