В Кремле объяснили долгое отсутствие Шойгу на публике

24 марта 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

У Сергея Шойгу «много забот», объяснил пресс-секретарь президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны РФ Сергей Шойгу не выходит в свет, поскольку у него много забот, вызванных спецоперацией на Украине. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слухи об исчезновении главы Минобороны. «У министра обороны в данный момент много забот, идет специальная операция. Сейчас не время для медийной активности, это вполне понятно», — заявил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Также он заявил, что с вопросами о здоровье Шойгу можно обратиться в Минобороны. Ранее ряд СМИ обратил внимание, что Сергей Шойгу с 11 марта не появлялся на публике. Некоторые издания сообщали, что у министра могли быть проблемы с сердцем. Официальных комментариев Минобороны на этот счет пока что не было. Президент России объявил о проведении на Украине спецоперации по демилитаризации и денацификации страны 24 февраля. Главной целью спецоперации, по его словам, является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с издевательствами со стороны Киева. Глава государства считает, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщало о планах Киева напасть на Донбасс в марте. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу не выходит в свет, поскольку у него много забот, вызванных спецоперацией на Украине. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слухи об исчезновении главы Минобороны. «У министра обороны в данный момент много забот, идет специальная операция. Сейчас не время для медийной активности, это вполне понятно», — заявил Дмитрий Песков во время конференц-колла. Также он заявил, что с вопросами о здоровье Шойгу можно обратиться в Минобороны. Ранее ряд СМИ обратил внимание, что Сергей Шойгу с 11 марта не появлялся на публике. Некоторые издания сообщали, что у министра могли быть проблемы с сердцем. Официальных комментариев Минобороны на этот счет пока что не было. Президент России объявил о проведении на Украине спецоперации по демилитаризации и денацификации страны 24 февраля. Главной целью спецоперации, по его словам, является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с издевательствами со стороны Киева. Глава государства считает, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщало о планах Киева напасть на Донбасс в марте.