Врач-диетолог: когда яйца становятся опасными для здоровья

Куриное яйцо из полезного продукта легко может стать опасным для здоровья Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Норма употребления куриных яиц для здорового человека — два-три в день. Однако если у человека имеются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, проблемы с сердцем и сосудами, а также при избыточном весе, то стоит ограничить этот продукт в рационе. Об этом сообщила врач-диетолог, нутрициолог Александра Разаренова.

«Здоровый взрослый человек может употреблять до двух-трех яиц в день. Яичного белка — больше. А вот людям с хроническими и острыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта, с высоким риском развития сердечно-сосудистых катастроф и избыточным весом стоит ограничиваться одним яйцом в день три-четыре раза в неделю», — рассказала она в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, если у человека вдруг проявилась аллергия, которой раньше не было, боль, тяжесть или вздутие в животе, изжога, это указывает на переедание яиц. «В таких случаях стоит прекратить употребление продукта и обратиться к специалисту», — отметила Александра Разаренова.

Она напомнила, что оптимальный способ сохранить яйца свежими — держать их в холодильнике. Если же такой возможности нет, то нужно выбрать место с температурой не выше 20 градусов и влажностью 70-75 процентов.

Куриные яйца — один из самых популярных вариантов завтрака. В них содержатся легкий для усвояемости белок, кальций, фосфор, лецитин, кальциферол.

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