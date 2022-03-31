Белый дом высказался об «искусственном» укреплении рубля

01 апреля 2022 в 03:36 Размер текста - 17 +

В Белом доме назвали укрепление рубля «искусственным» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти ведут «искусственное накачивание рубля». С таким заявлением выступила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. «Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством РФ», — сказала Бедингфилд в ходе брифинга. Информацию передает РИА «Новости». По ее словам, санкции против России работают. Она заявила, что в России «драматическая инфляция», а инвесторы отказываются от вложений в экономику. Ранее The Washington Post писала, что российская экономика и валюта восстанавливаются, несмотря на введенные против РФ санкции. На курс рубля также влияет экспорт нефти и газа, приносящий России поток валюты, отмечает издание. Банку России удалось избежать глубокого финансового кризиса, считает заместитель главного экономиста Института международных финансов, ассоциации банков и финансовых компаний Элина Рыбакова. США, страны Европы и другие государства ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине в конце февраля. После этого рубль начал падать. По данным Мосбиржи на 31 марта, курс евро и доллара упал до 83 и 88 рублей соответственно. Эти показатели ниже, чем были до введения санкций. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплате газа только рублями для недружественных стран. Это решение поддержали 76% россиян, 27% респондентов считают, что это поможет укрепить рубль. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские власти ведут «искусственное накачивание рубля». С таким заявлением выступила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. «Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством РФ», — сказала Бедингфилд в ходе брифинга. Информацию передает РИА «Новости». По ее словам, санкции против России работают. Она заявила, что в России «драматическая инфляция», а инвесторы отказываются от вложений в экономику. Ранее The Washington Post писала, что российская экономика и валюта восстанавливаются, несмотря на введенные против РФ санкции. На курс рубля также влияет экспорт нефти и газа, приносящий России поток валюты, отмечает издание. Банку России удалось избежать глубокого финансового кризиса, считает заместитель главного экономиста Института международных финансов, ассоциации банков и финансовых компаний Элина Рыбакова. США, страны Европы и другие государства ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине в конце февраля. После этого рубль начал падать. По данным Мосбиржи на 31 марта, курс евро и доллара упал до 83 и 88 рублей соответственно. Эти показатели ниже, чем были до введения санкций. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оплате газа только рублями для недружественных стран. Это решение поддержали 76% россиян, 27% респондентов считают, что это поможет укрепить рубль.