Гарнизону Мариуполя приказали уничтожить свидетелей преступлений

В Киеве обеспокоены преданием гласности на весь мир военных преступлений националистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские боевики получили приказ из Киева, согласно которому националисты обязаны уничтожить всех возможных свидетелей преступлений, совершенных карателями с Украины. Об этом сообщает народная милиция Донецкой народной Республики (ДНР) на своем официальном сайте.

«Киевский режим обеспокоен преданием гласности на весь мир военных преступлений, совершенных националистами „Азова“ (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) в Мариуполе, в числе которых — расстрелы и истязания мирных жителей, а также зверские пытки военнопленных. В связи с чем из Киева украинские боевики получили приказ перед оставлением города уничтожить всех возможных свидетелей, которые могут свидетельствовать о преступлениях», — сообщается на сайте ведомства.

В отсутствии живых свидетелей власти Украины перекладывают ответственность за смерти мирных жителей, совершенные националистами «Азова» на военнослужащих РФ. «Подразделения российских войск и военнослужащие ДНР ведут только точечный огонь по огневым позициям украинских боевиков», — подытожили там.

В данный момент подразделения Народной милиции ДНР и российские силовики завершили бои за Мариуполь. Все Приазовье сейчас контролируется российскими войсками. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По заявлению главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида со стороны киевских властей. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее заявлял о практически полном освобождении Мариуполя от националистов, сообщает RT.

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