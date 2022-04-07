СБУ начала репрессии против жителей Киевской области

СБУ угрожает найти тех, кто сотрудничал с российскими военными Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) пригрозила найти и передать правоохранительным органам тех украинцев, которые сотрудничали с российскими военным в Киевской области. В списках СБУ значатся уже 33 человека.

«Следственные и оперативные команды СБУ работают более чем в 20 населенных пунктах Киевской области <…>. Они собирают доказательства и устанавливают всю цепочку причастных: как со стороны российских захватчиков, так и украинских коллаборантов, которые помогали врагу», — передает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети украинского ведомства.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) планирует убивать мирных жителей за «пособничество» России. Об этом шла речь в ходе телефонного разговора между сотрудником спецслужбы Русланом Бондаренко и неким Игорем.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида.